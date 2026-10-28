Trafic blocat pe drumul european 85, după un accident la Bunești

Traficul rutier este blocat pe drumul european 85 după ce în zona localității Bunești a avut loc un accident rutier.

Este vorba despre coliziunea între un autocamion și un autoturism.

Au fost implicați doar șoferii, iar conducătoarea autoturismului a rămas încarcerată.

După ce a fost extrasă din autovehicul, ea a ajuns în grija echipajelor medicale.

Ambii răniți erau conștienți și cooperanți, iar după stabilizare urmau să fie transportați la spital.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Fălticeni cu o autospecială pentru descarcerare, cu sprijinul a două echipaje SAJ.