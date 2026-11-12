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Trafic blocat în zona Ratoș spre Siret din cauza tirurilor care merg spre vama cu Ucraina. O ambulanță a rămas blocată pe E85. Prefectul i-a mustrat verbal pe șefii județeni ai Poliției de Frontieră

Trafic blocat în zona Ratoș spre Siret din cauza tirurilor care merg spre vama cu Ucraina. O ambulanță a rămas blocată pe E85. Prefectul i-a mustrat verbal pe șefii județeni ai Poliției de Frontieră
Trafic blocat în zona Ratoș spre Siret din cauza tirurilor care merg spre vama cu Ucraina. O ambulanță a rămas blocată pe E85. Prefectul i-a mustrat verbal pe șefii județeni ai Poliției de Frontieră

Traficul rutier a fost blocat în această dimineață pe drumul european 85 în zona Ratoș din cauza coloanei de tiruri care așteaptă să ajungă în vama cu Ucraina de la Siret. Coloana de tiruri se întinde pe câțiva kilometri, iar la un moment dat unii șoferi care nu au mai avut răbdare au intrat pe contrasens pentru „a câștiga” câțiva metri, blocând complet traficul. Situația a fost cu atât mai gravă cu cât la un moment dat o ambulanță aflată în misiune, cu girofarurile pornite, nu a mai putut trece de blocaj.

Întreaga situație a provocat nemulțumirea totală a prefectului județului, Traian Andronachi, acesta declarând că i-a mustrat verbal pe șefii Inspectoratului Poliției de Frontieră și pe șeful poliției de frontieră din vama Siret pentru faptul că nu au comunicat din timp că în vama ucraineană s-a încetinit ritmul de procesare a tirurilor, existând pericolul producerii unor blocaje în trafic pe raza județului Suceava. „Blocajul nu ține de vama română, ci de faptul că în partea ucraineană s-a încetinit fluxul. Greșeala, care a putut fi rezolvată, a ținut de lipsa de comunicare dintre poliția de frontieră din cadrul PTF Siret și poliția rutieră, care are atribuții de dirijare a traficului. Soluția s-a găsit, deja se implementează, fără a pune în pericol siguranța traficului. Însă pentru ceea ce s-a întâmplat, șeful Poliției de Frontieră și șeful poliției din PTF Siret au fost atenționați verbal”, a spus Andronachi.

El a arătat că pentru reducerea coloanei de tiruri, în vama Siret a fost alocată o bandă suplimentară pentru acestea. În aceste condiții, prefectul spune că șirul de tiruri s-a redus cu circa 2-3 kilometri. „Am fost asigurat că s-au luat toate măsurile pentru fluidizarea traficului și că vom reveni la normal”, a mai precizat prefectul județului.

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