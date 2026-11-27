Peste 100 de elevi, preșcolari, cadre didactice și părinți au participat joi, 26 noiembrie 2026, la o acțiune culturală în cadrul proiectului educațional „România și Bucovina în sărbătoare”, desfășurat la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, în Sala „Ion Carp Fluerici”. Printre participanți s-au aflat 35 de elevi și 20 de preșcolari care au adus în fața publicului frumusețea tradițiilor românești prin cântec, joc și port popular.

Activitatea s-a desfășurat prin implicarea elevilor claselor a III-a B și a IV-a B, precum și a preșcolarilor de la Grădinița „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, și a reprezentat „un prilej de apropiere între generații și de transmitere către cei mici a valorilor culturale și spirituale care definesc comunitatea românească”.

Proiectul a fost realizat de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou” și Casa Corpului Didactic Suceava. Activitățile au fost coordonate de prof. învățământ primar Maria Sandu și prof. educație timpurie Simona Ionela Diaconița.

Printre profesorii colaboratori s-au numărat Sanda Achihăie, arhid. prof. dr. Bogdan Mihai Hrișcă, prof. Traian Alin Pușcă, prof. Doina Gabriela Șlincu, prof. Mihaela Săveanu, prof. învățământ primar Raluca Vatavu, prof. educație timpurie Oana Tănasa, prof. Laura Hreniuc, prof. Alin Mihai, prof. Ionuț Ciubotaru și prof. Oana Bîrsan.

Evenimentul s-a bucurat și de prezența invitaților: inspectorii școlari Maria Todereanu și Dora Dulceac, prof. de istorie Petru Vasile Gorea și scriitoarea Daniela Rotariu.

Tradițiile românești, promovate prin cântec, joc și port popular, la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”. Invitat special, scriitoarea Daniela Rotariu

Lansare de carte pentru copii

Un moment aparte l-a constituit întâlnirea publicului cu scriitoarea Daniela Rotariu, autoare hipoacuzică, „o femeie care transformă suferința în speranță și tăcerea în lumină, pentru care credința și iubirea au devenit valori prin care inspiră și modelează vieți”.

Cu acest prilej, au fost lansate și cărțile „Rățușca Lina” și „Sofia și lumina din suflet”. Cel din urmă volum deschide un univers literar dedicat celor mici, ajutându-i să descopere și să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu prin simboluri accesibile și povești pline de sensibilitate.

Prezența scriitoarei în mijlocul copiilor a adus o dimensiune emoțională și spirituală manifestării, demonstrând că literatura poate deveni un instrument valoros de educație, apropiere și cultivare a credinței.