A fost sărbătoare la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, unde elevi și profesori au organizat joi, 22 octombrie, Târgul de toamnă, un eveniment dedicat bogăției acestui anotimp, tradițiilor bucovinene și generozității.

Desfășurat în cantina liceului, frumos amenajată cu produse specifice toamnei, târgul a adus în prim-plan roadele muncii din acest sezon, momente artistice și scenete cu tematică istorică.

Borcane cu zacuscă, gemuri, conserve și multe alte bunătăți au fost donate, la finalul evenimentului, Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Zvoriștea, din cadrul CSS Mitocul Dragomirnei – Zvoriștea.

Târgul de toamnă de la Colegiul „Spiru Haret” face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat „Moștenitorii Bucovinei”, și are ca parteneri Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești, Școala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănțești și Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia.

Au fost prezenți reprezentanții unităților menționate, la fel și primarii comunelor implicate în proiect – Gheorghe Nuțu, Cristinel Burac, Daniel Olariu – alături de alți colaboratori și susținători ai proiectului.

La rândul său, directorul colegiului gazdă Virginel Iordache a mulțumit celor care s-au implicat în desfășurarea și organizarea târgului.

Tradiții și fapte bune, la Târgul de toamnă organizat de Colegiul „Spiru Haret”

Program artistic

Pe lângă caracterul umanitar, evenimentul de joi a urmărit și valorificarea și promovarea tradițiilor și istoriei Bucovinei.

Astfel, pe lângă expoziția de produse, programul a inclus momente artistice inspirate din specificul Bucovinei: cântece populare, dansuri tradiționale, prezentări ale portului popular și scenete.

Elevi ai școlii, frumos îmbrăcați în costume populare au dansat, au cântat și au adus în lumină obiceiuri și tradiții care definesc poporul român.

A fost prezent și Sorin Filip, directorul Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, care i-a invitat pe cei prezenți la o horă.

Principalii organizatori, pedagogii Giani Pungă și Ionela Bîrsan, supraveghetorul Florentina Bumbac și consilierul școlar Gabriela Vasiliu, mulțumesc conducerii Colegiului „Spiru Haret”, pentru sprijin și implicare, familiei Ion Jitaru, pentru susținerea constantă, familiei Gheorghe Nuțu, familiei Ancuța Bodnari, familiei Simona Stemciuc, familiei Mărioara Husdup.