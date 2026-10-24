Tradiția pomicolă, celebrată la a XXI-a ediție a Târgului Mărului de la Fălticeni

Cea de-a XXI-a ediție a Târgului Mărului de la Fălticeni reunește în acest weekend unii dintre cei mai mari producători de mere din bazinul pomicol Fălticeni–Rădășeni, alături de numeroși meșteșugari și producători locali.

La deschiderea oficială a manifestării au luat parte reprezentanți ai autorităților județene și locale, printre care vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, precum și parlamentari și reprezentanți ai instituțiilor publice din județ.

„Zona Fălticeniului are o tradiție pomicolă cunoscută, dusă mai departe de oameni care muncesc și investesc în livezi, depozitare și procesare. Sunt producători de aici care au reușit să ajungă cu merele și sucurile lor în marile magazine din țară. Trebuie să-i sprijinim, să le promovăm produsele și să încurajăm cât mai mult consumul produselor locale”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava, Stelian Simerea, conform unui comunicat de presă transmis de biroul de presă al Consiliului Județean Suceava.

Vicepreședintele CJ a lansat și o invitație publică către locuitorii județului, „să facă o plimbare până la Fălticeni și să viziteze târgul”. „Vremea ține cu noi, peisajele de toamnă sunt superbe, merele sunt extraordinare, la fel și celelalte produse, iar fiecare lucru cumpărat de aici înseamnă un sprijin direct pentru producătorii locali”, a declarat Stelian Simerea.

Consiliul Județean Suceava sprijină evenimentul prin intermediul Centrului Cultural „Bucovina”, instituție care asigură un program artistic variat și contribuie activ la promovarea brandurilor pomicole autohtone. Pe parcursul celor două zile, vizitatorii sunt așteptați cu prețuri de producător, degustări de sucuri naturale și o atmosferă festivă de toamnă.