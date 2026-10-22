Tractor forestier românesc, lansat la München, cu sprijinul ASFOR

Producătorul român IRUM Reghin a lansat oficial noul tractor forestier TAF-X Combi. Lansarea a avut loc la INTERFORST München, unul dintre cele mai importante târguri de tehnică forestieră din lume. Utilajul a fost proiectat și dezvoltat în România.

La lansare au fost prezenți Andrei Oltean, din partea IRUM, și dr. ing. ec. Ciprian Dumitru Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR).

Cu acest prilej, președintele ASFOR a ținut să marcheze momentul, pe care l-a considerat istoric pentru industria forestieră românească. El a oferit distincții echipei IRUM care a proiectat TAF-X Combi, în semn de recunoaștere a muncii inginerilor de la Reghin.

„Lansarea de la München nu schimbă peste noapte felul în care se lucrează în pădurile noastre. Arată însă că tehnologia adaptată terenului de aici poate fi proiectată în țară, nu doar cumpărată din afară”, a declarat Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

Un singur utilaj pentru mai multe operațiuni

În multe zone de munte, drumurile forestiere sunt puține, iar lemnul trebuie transportat pe distanțe mari. Firmele folosesc mai multe utilaje, ceea ce crește costurile cu motorina, întreținerea și operarea. Un utilaj multifuncțional înseamnă mai puține deplasări, consum mai mic și mai puțină presiune asupra solului.

TAF-X Combi poate scoate lemnul din pădure, îl poate încărca și îl poate transporta. În mod obișnuit, aceste operațiuni necesită mai multe utilaje diferite.

Tractorul are un motor Perkins de 225 de cai putere și poate transporta până la 14 tone de lemn. Este dispus pe șase roți, configurație care asigură tracțiune și manevrabilitate pe teren forestier. În funcție de lucrare, poate fi echipat cu troliu, lamă, sapă, clește de încărcare, lanțuri sau șenile. Scaunul operatorului se rotește la 180 de grade, ceea ce permite lucrul în ambele sensuri.

„Pentru pădure și pentru cei care lucrează în ea, valoarea reală se va vedea abia când utilajul va începe să lucreze pe versanți, nu doar pe standul de la târg”, a concluzionat Ciprian Dumitru Muscă.

Noul tractor forestier TAF-X Combi de la IRUM Reghin

IRUM, în Top 10 mondial

IRUM este singurul producător român de tractoare agricole și forestiere și are peste 70 de ani de activitate la Reghin.

„Suntem în Top 10 producători mondiali”, a declarat Andrei Oltean.

Pentru multe firme, accesul la utilaje moderne depinde de finanțare. Măsura DR-24 – Exploatații forestiere, promovată de ASFOR, a oferit operatorilor atestați fonduri nerambursabile pentru modernizarea parcului de utilaje.

Asociația Forestierilor din România (ASFOR) este asociația patronală și profesională reprezentativă la nivel național a operatorilor economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului.