Societatea Transport Public Local S.A. Suceava a primit premiul pentru „Cel mai bun proiect de transport public metropolitan din România”.

Distincția i-a fost acordată la Premiile Transportului Public din România, ediția a IV-a, care a avut loc la București, pe 19 noiembrie 2026.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul ROPAT – Congresul Național al Transportului Public, organizat de Asociația Română Smart City.

Distincția recunoaște dezvoltarea și operarea unui sistem de transport public metropolitan electric, care leagă municipiul Suceava de localitățile învecinate.

”Acest rezultat nu ar fi fost posibil fără municipiul Suceava, care a susținut constant dezvoltarea transportului public, nici fără echipa Direcției de Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare din cadrul primăriei. Colegii din această direcție au pregătit și implementat proiectele de investiții care stau la baza transportului metropolitan de astăzi. TPL operează zilnic acest sistem, dar fundația lui a fost construită prin munca lor.

Mulțumim, de asemenea, autorităților locale din Zona Metropolitană Suceava, întregii echipe TPL (șoferi, personal tehnic, dispeceri și colegi din administrație) și pasagerilor care aleg zilnic transportul public”, a transmis conducerea societății de transport public.

Premiul a fost ridicat de directorul general al TPL, Gabriel Petruc, în numele tuturor celor care au contribuit la acest proiect.