TPL modifică programul de încărcare a autobuzelor electrice, în contextul deficitului de energie la nivel național

Societatea de transport public local TPL Suceava anunță implementarea unor măsuri imediate pentru reducerea presiunii asupra Sistemului Energetic Național (SEN), în contextul deficitului de energie la nivel național.

Pentru protejarea rețelei electrice în perioadele de consum maxim, procesul de încărcare a autobuzelor electrice în autobaze va fi suspendat în următoarele intervale orare:

07:00-10:00 – vârful de consum de dimineață;

– vârful de consum de dimineață; 16:00-23:00 – vârful de consum de seară.

Noul program de încărcare al flotei TPL

Alimentarea autobuzelor electrice va fi realizată exclusiv în intervalele cu consum redus și producție energetică optimă:

Intervalul de noapte – încărcarea principală a flotei;

– încărcarea principală a flotei; Intervalul 10:00-16:00 – încărcarea secundară. În această perioadă, producția ridicată de energie din surse fotovoltaice contribuie la stabilizarea Sistemului Energetic Național.

Graficul de circulație al autobuzelor nu va fi afectat. Programul curselor rămâne neschimbat.

Apel la solidaritate

„Adresăm un apel tuturor sucevenilor să dea dovadă de solidaritate și responsabilitate civică. Îi rugăm ca, în măsura posibilităților, să reducă sau să amâne consumul de energie electrică în locuințe în aceleași intervale critice: 07:00-10:00 și 16:00-23:00.

Prin evitarea utilizării electrocasnicelor cu consum ridicat (mașini de spălat, uscătoare de rufe, boilere electrice etc.) în aceste intervale și mutarea consumului către orele de prânz sau pe timpul nopții, fiecare dintre noi poate contribui la reducerea încărcării rețelei și la prevenirea unor avarii în sistemul energetic. Vă mulțumim pentru înțelegere, sprijin și spirit civic!”, a transmis conducerea TPL Suceava, societate a cărui unic acționar este Primăria Suceava.