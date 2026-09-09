TPL despre eliminarea unor curse școlare: „Suntem obligați să gestionăm resursele cu maximă raționalitate”

Scoaterea cursei speciale prin care copiii din zona ANL Burdujeni erau luați de acasă și duși la Școala 10, măsură criticată de către fostul viceprimar Lucian Harșovschi, a fost explicată de către conducerea TPL printr-un comunicat.

”Având în vedere dezbaterile din spațiul public privind reorganizarea curselor școlare, societatea de transport public metropolitan face apel la responsabilitate și înțelegere din partea tuturor cetățenilor și actorilor politici. În contextul actual, marcat de un deficit acut de personal și de sancțiuni aplicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) pentru nerespectarea timpilor de odihnă ai șoferilor, suntem obligați să gestionăm resursele cu maximă raționalitate. Dorim să subliniem că TPL depune eforturi logistice și umane masive pentru a menține acele curse școlare destinate zonelor unde nevoile reale ale elevilor nu pot fi rezolvate prin liniile regulate. Din acest motiv, continuăm să asigurăm în mod prioritar transportul pe rute esențiale, precum:

Între strada Dobrilă Eugen și Școala Natanael

Între cartierul Aleea Dumbrăvii și Școala Gimnazială Nr. 10.

Aceste trasee deservesc comunități care altfel nu ar avea o alternativă viabilă și directă de transport public, fiind cazuri unde intervenția noastră este absolut justificată pentru siguranța și accesul copiilor la educație”, spun reprezentanții societății de transport public local.

Fără luarea unor măsuri care vizează aceste facilități suplimentare, TPL ar fi fost nevoit să reducă numărul de autobuze de pe liniile principale, pe care circulă majoritatea călătorilor, cu efecte grave – spun reprezentanții societății.

„Nu putem accepta să scoatem autobuze de pe liniile principale la orele de vârf ale dimineții pentru a satisface simpla comoditate a unor grupuri izolate, în detrimentul nevoilor reale ale restului orașului. La orele de vârf, zeci de mii de elevi, studenți și salariați din toate cartierele Sucevei depind în mod critic de frecvența și punctualitatea transportului în comun pentru a ajunge la timp la școală sau la locurile de muncă. Acolo unde există stații de autobuz la mai puțin de 100–170 de metri distanță de capetele străzii în cauză (cum este cazul străzii Putna, deservită de stațiile Gara Burdujeni, Conlemn și Ramiro, prin liniile municipale 2, 26, 30 și liniile metropolitane care vin dinspre Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei), deplasarea pietonală pe distanțe scurte este o normalitate urbană”, spune conducerea TPL.

”Misiunea TPL este să asigure un transport echitabil și funcțional pentru întregul municipiu. Într-o perioadă de criză de personal, interesul general și respectarea legii muncii trebuie să primeze în fața intereselor particulare sau a solicitărilor cu caracter populist. Vă asigurăm că monitorizăm permanent fluxurile de călători și vom continua să sprijinim elevii acolo unde izolarea sau lipsa alternativelor o cer cu adevărat”, adaugă reprezentanții societății de transport public local, care solicită limitarea implicării TPL în disputele politice.