Toți cei 10 consilieri locali din Suceava ai PSD trebuie să voteze reducerea de la 500 la 100 de lei pentru abonamentele de parcare. Cine nu va fi prezent la vot „pleacă acasă”

Toți cei 10 consilieri locali din Suceava ai PSD trebuie să voteze reducerea prețului la 100 de lei pentru abonamentele de parcare în ședința extraordinară a Consiliului Local care va avea loc luni, 19 octombrie.

Social democrații au transmis sâmbătă un mesaj adresat locuitorilor din municipiul Suceava, în care amintesc faptul că luni, la ora 8:30, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Suceava, va fi supus votului proiectul de hotărâre privind reducerea abonamentului de parcare de la 500 de lei la 100 de lei pe an.

„În ședința Biroului Permanent Județean al PSD Suceava, desfășurată în data de 17 iulie 2026, s-a hotărât, cu 122 de voturi pentru și o abținere, ca toți cei 10 consilieri locali PSD să susțină și să voteze pentru reducerea acestui abonament.

Este un proiect în beneficiul sucevenilor, o măsură social-democrată, în acord cu politicile partidului nostru și cu responsabilitatea pe care o avem față de oamenii care au acordat încrederea lor echipei PSD la conducerea municipiului Suceava”, a transmis conducerea PSD Suceava. Decizia prevede că toți cei 10 consilieri locali ai PSD trebuie să fie prezenți la ședința de luni și să voteze pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre.

„Cei care nu se vor conforma se vor situa în afara partidului nostru, încălcând atât decizia Biroului Permanent Județean al PSD Suceava, cât și încrederea alegătorilor pe care îi reprezintă. Știm că asupra unora dintre consilierii noștri s-au făcut, în ultima vreme, presiuni pentru a vota împotriva deciziilor partidului și a intereselor sucevenilor. Nu poți fi ales pe listele PSD Suceava și apoi să susții prin vot agenda unei alte tabere politice, refuzând o măsură al cărei singur scop este sprijinirea locuitorilor municipiului Suceava, mai ales în actualul context economic”, se mai arată în comunicatul transmis de PSD Suceava. Social democrații suceveni au amintit și care sunt cei 10 consilieri locali PSD din Consiliul Local al municipiului Suceava, respectiv Dorin Achiței, Beniamin-Cristinel Atodiresei, Andrei-Lucian Bacoș, Răzvan-Codrin Bandac, Radu Bores, Maria-Roxana Ciornei, Ioan-Dan Cușnir, Andrei-Leonte Ghiață, Mihaela-Adelina Paiu și Paul Turcoman.