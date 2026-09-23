Tot pe loc, pe loc…!

Strigătura de la dansul popular din titlu o consider reflectarea comportamentului românilor la toate nivelurile, de la cel familial la cel guvernamental. Nu riscăm în a aborda noul, indiferent de domeniu. Credem în principiul că merge și așa și îi privim pe cei care vor altceva pentru ei sau la nivel de țară ca personaje ciudate (inclusiv în cazul în care acel altceva are succes în alte țări).

Această prudență maximă, pe care o justificăm permanent, inclusiv cu argumente ridicole, ne face să pierdem ocazii (interne, dar mai ales externe), în rafală. Dar absolut nimeni nu suferă o sancțiune sau măcar oprobiul public pentru că a fost prea încet, ”a dormit în post” sau ”a stat cu limba în gură”. Și asta pentru că aproape toți cei cu putere de decizie sunt adepții principiului românesc: ”nu muncești (pe tărâmul noutăților, în acest caz), nu greșești și vei fi apreciat și promovat.”

Această lipsă cronică de apetit pentru nou, într-un secol al supervitezei în planul progresului și transformărilor, chiar și ignorarea efectelor economice și sociale, nu este analizată de nimeni. Cine este responsabil de menținerea României la coada clasamentului (nu doar în fotbal), de ignorarea și chiar respingerea fățișă a celor calificați (unde sunt cei 15.000 de specialiști) și de ”dat în cap” celor care vor o abordare modernă a vieții socio-economice?

În primul rând (și nu în ultimul), trebuie văzut rolul politicului și al administrației, la toate nivelurile, de a refuza reformele (de la digitalizare la atragerea de investiții) și băltirea națională într-un sistem clar depășit și chiar antinațional.

Dar acest blocaj în modernizare nu ar putea funcționa fără acceptarea tacită a cetățenilor, generată de ignoranță sau lene. Cred că imaginea păstorului român care stă sprijinit în bâtă (stă doar, nu cugetă) este reflectarea cea mai fidelă a realității noastre permanente și care creează cadrul perfect al menținerii la butoane a celor refractari la transformări și modernizare.

Pașii înainte făcuți după 2007 (anul aderării la UE) au fost rezultatul presiunilor UE (prin decizii și recomandări valabile pentru toți membrii alianței, nu doar pentru noi), înghițite cu greu de clasa politică și chiar de poporul năucit în mare parte de o propagandă antieuropeană finanțată cel puțin dubios.

Adaptarea greoaie la regulile alianței, munca pentru punerea lor în practică (”nu riscăm muncind, câștigăm vorbind”, spunea un glumeț observator al vieții românești) și acceptarea controlului de la Bruxelles nu au fost finalizate nici acum. Rezultatul este același: tot la coada Europei suntem, dar ne salvează apartenența la UE și NATO.

Când cei puțini (că cei mulți sunt ocupați de bârfe și telenovele) realizează postura României de ”proasta Europei”, cum inspirat a denumit-o un ziarist, caută soluții. Ce trebuie făcut? În ce ordine a priorităților și cu ajutorul (sau colaborarea) cui? Cine sunt cei în măsură să ne scoată din marasm, dintre concetățeni? Cum îi promovăm pe cei calificați? Și (marea problemă românească) cine își asumă responsabilitatea unor măsuri dureroase pe termen scurt, dar care ne pot așeza la masa bogaților cu drepturi depline, cum merităm? Răspunsurile sunt evidente, cu excepția celui referitor la asumarea responsabilității reformelor (a început să mă enervez de termenul, dar nu îl pot evita) pentru că politicienii noștri fug de acțiuni care ar însemna pierderi de voturi pe termen scurt.

Trebuie promovați specialiști care au dovedit calificarea (nu în munca de partid), care să elaboreze proiecte de țară pe domenii (pe termen mediu și lung), cu valorificarea potențialului material și uman local, pe care să le promovăm la nivel UE și să le respectăm, indiferent de puterea politică la butoane pe moment.

Avem resursă umană, politicul trebuie să facă un pas în spate, pentru că este și în interesul său. O politică coerentă economic-social-diplomatic este calea cea mai rapidă pentru a fi în rând cu lumea.

Mă întreb dacă mai apuc momentul unei Românii la mijlocul clasamentului european.