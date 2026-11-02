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Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall

Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall
Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall

Începând de săptămâna viitoare, mai exact din 9 noiembrie, toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava, inclusiv cele de eliberare a cărților de identitate, dar și oficierea căsătoriilor, se mută într-o clădire nouă, din incinta complexului Iulius Mall.

Drept urmare, în perioada 4-6 noiembrie 2026, activitatea Compartimentului de Stare Civilă va fi sistată, cu excepția activităților referitoare la înregistrarea deceselor.

”Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de această relocare!”, spun reprezentanții municipalității sucevene.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Suceava va funcționa în clădirea nou amenajată, în care s-au mutat și serviciile E.ON. Acesta va funcționa într-un spațiu mult mai mare decât în prezent, cu circuite separate pentru serviciile pe care le pune la dispoziție populației, ținând cont de faptul că sunt deservite și foarte multe persoane din zona metropolitană, nu doar din municipiul reședință de județ.

Mai mult, pentru cei care vin pentru căsătorii civile, va fi pusă la dispoziție și o sală de recepții, modernă, în timp urmând să fie găsite și alte variante, pentru oficierea căsătoriilor inclusiv la exterior.

Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall
Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall
Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall
Toate serviciile de Evidență a Persoanelor Suceava se mută într-o nouă clădire la Iulius Mall

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