„Toamna Seniorilor”, o sărbătoare a recunoștinței, la Câmpulung Moldovenesc

La Hanul Bucovinei din Câmpulung Moldovenesc va avea loc duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 16:00, a doua ediție a spectacolului omagial dedicat seniorilor comunității, „Toamna Seniorilor”.

„Comunitatea noastră se îmbracă în haine de sărbătoare pentru a celebra înțelepciunea, blândețea și poveștile vii ale celor care ne-au ghidat pașii: seniorii noștri dragi. Vă invităm cu drag și emoție la cea de-a doua ediție a spectacolului omagial <Toamna Seniorilor>, un eveniment născut din respect profund și prețuire pentru bunicii și părinții comunității”, a transmis Nicoleta Bogoș, managerul Bibliotecii Municipale „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc.

Anul acesta, publicul se va lăsa purtat de dor și tradiție alături de două voci de aur care vor mângâia sufletele seniorilor: artistele Angelica Flutur și Maria Tucan. Cântecul lor va transforma o după-amiază obișnuită de toamnă într-o amintire de neprețuit.

Acest eveniment de suflet nu ar fi fost posibil fără sprijinul unor oameni cu inima mare. Este vorba de Hanul Bucovinei și antreprenorul Cosmin Giosan, precum și de Asociația „Licuricii Fericiți” și Nicoleta Bogoș, care se implică constant în viața comunității.

Intrarea este gratuită, însă se face exclusiv pe bază de invitație.

Puteți ridica invitațiile, în mod gratuit, direct de la Biblioteca Municipală „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc. Locurile sunt limitate, așadar organizatorii vă recomandă să le asigurați din timp pentru a le oferi bunicilor, părinților sau celor dragi un moment de pură bucurie.

Evenimentul este organizat de Hanul Bucovinei, Biblioteca Municipală „George Bodea” Câmpulung Moldovenesc și Asociația „Licuricii Fericiți”.