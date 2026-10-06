Titlu de Campion Național, obținut de Herghelia Lucina la Campionatul Național de Atelaje

Armăsarii din rasa Huțulă, de la cunoscuta Herghelie Lucina, din munții Bucovinei, au obținut, alături de echipa care s-a ocupat de ei, titlul de Campion Național la o importantă competiție cu participanți la nivel național.

Herghelia Lucina a obținut titlul de Campion Național la categoria poney la Campionatul Național de Atelaje cu doi cai desfășurat la Herghelia Beclean, în perioada 2-4 octombrie.

Ilie Dutciac, alături de secundul Ioan Sarafeșcu (RNP Romsilva), a condus armăsarii din rasa Huțulă, Goral XXII-11 și Prislop XI-78, crecuți la Herghelia Lucina, care face parte din sistemul de herghelii administrate de Romsilva.

„La categoria ponei, cuvântul poate induce în eroare: este doar o convenție a sistematizării FEI, care împarte categoriile competiționale după talie. Huțulul este considerat rasa cea mai apropiată de tarpan, vechiul cal sălbatic european”, au precizat reprezentanții Hergheliei Lucina, unde caii huțuli sunt de talie mică, fiind încadrați la această categorie.

Cele trei zile de competiții de la Herghelia Beclean, administrată de Romsilva, prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, au avut de toate: dresaj, maraton, obstacole, tensiune, emoție și vreme bună.

Trei dintre cele 12 herghelii administrate de Romsilva au fost reprezentate în competiție: Herghelia Beclean și Herghelia Sâmbăta de Jos, cu atelaje de Lipițani, și Herghelia Lucina, cu un atelaj de armăsari Huțuli. 11 dintre cele 19 atelaje înscrise în competiție au venit de la șase cluburi private.

„Este un efort comun prin care acești oameni cresc, antrenează, îngrijesc și promovează caii de rasă, investind timp, bani și răbdare pentru a păstra vie această tradiție și pentru a duce mai departe, prin sport, patrimoniul cabalin al României”, au transmis reprezentanții RNP Romsilva, care finanțează hergheliile în cadrul cărora se păstrează un patrimoniu genetic foarte valoros, dar și tradiții care fac parte din cultura noastră.