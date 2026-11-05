Două rezervații naturale mai puțin cunoscute din județul Suceava, formate în mii de ani, sunt acum mai ușor accesibile celor interesați să le viziteze sau chiar să le studieze, ca urmare a unor amenajări făcute de Primăria Coșna.

”Două lumi din epoca gheții, la 500 de metri una de alta. Ani la rând, în Coșna s-a știut că există două locuri speciale. Le știau botaniștii, le știau localnicii, le pomeneau unele ghiduri. Puțini ajungeau însă până la ele. Sunt zone umede, mereu cu multă apă, unde pasul se afundă în mușchi și nu știi niciodată dacă dedesubt e pământ sau apă.

Acum se poate intra. Pe un pod de scânduri”, spune Petru Ariciuc, de la DornaEcoturism, care a făcut și o prezentare detaliată a acestora, cu imagini elocvente.

”Tinovul de la Românești” și ” Rezervația de mestecănaș”, de la Coșna, mai accesibile vizitatorilor

Tinovul de la Românești

Un tinov e o mlaștină de turbă cu sol îmbibat permanent cu apă, acid și foarte sărac în hrană. Mușchii de turbă (Sphagnum) cresc aici de mii de ani, strat peste strat. Ce moare dedesubt nu putrezește, ci se transformă încet în turbă. Puține plante rezistă în asemenea condiții. Cele care rezistă sunt rarități.

Tinovul are 21 de hectare și se află la 857 m altitudine, pe malul drept al pârâului Tocila.

Face parte din situl Natura 2000 „Tinovul din Românești”, alcătuit din două corpuri: unul lângă Coșna, celălalt lângă Românești.

”Pe poteca de lemn treci printre covoare de mușchi verzi-roșiatici. Printre ei se strecoară răchițelele, cu fructe roșii cât o mărgea, rude cu afinul și merișorul. Primăvara înflorește andromeda, o plantă nordică ajunsă aici odată cu ghețarii și rămasă pe loc după retragerea lor.

La capătul potecii te așteaptă o surpriză: un izvor de borcut, amenajat frumos. Apa minerală e rece și înțepătoare, așa cum o știu toți dornenii. E răsplata perfectă după plimbare”, spune Petru Ariciuc.

”Tinovul de la Românești” și ” Rezervația de mestecănaș”, de la Coșna, mai accesibile vizitatorilor

Rezervația de mestecănaș

”Cuvântul seamănă cu „mestecăniș”, dar înseamnă altceva. Mestecănișul e o pădure de mesteceni. Mestecănașul (Betula humilis) e un mesteacăn pitic, un arbust de mlaștină și tot un relict glaciar. În România e o specie pe cale de dispariție. Mlaștinile în care trăia au fost drenate sau transformate în pășuni și fânețe.

La Coșna s-au cartografiat peste 50 de exemplare, una dintre cele mai mari populații cunoscute din țară. Cercetătorii au găsit aici și un fluture rar, protejat la nivel european, și o plantă relictă cu flori galbene, Ligularia sibirica”, explică fostul șef al Salvamont Vatra Dornei, care știa de primăvara trecută, de la primarul Gavril Pardău, de eforturile făcute pentru autorizarea potecilor de vizitare.

”Asemenea autorizații pentru arii protejate nu se obțin ușor și nici repede. Uite că a reușit. Rezultatul arată foarte bine: podine de lemn deasupra mlaștinii, bănci, coșuri de gunoi (cu toate că eu personal nu aș monta așa ceva într-o arie/zonă protejată), panouri cu acoperiș de șindrilă. Turba nu e călcată în picioare, iar vizitatorii nu mai rămân cu bocancii în apă. Cele două puncte de plecare sunt la aproximativ 500 de metri unul de altul, așa că le poți vedea pe amândouă în aceeași după-amiază”, e concluzia lui Petru Ariciuc, al cărui îndemn final este ”Descoperă natura. Păstrează-i liniștea”.