Tinerii care au părăsit sistemul de protecție pot solicita indemnizația lunară și retroactiv

Tinerii din județul Suceava care au beneficiat de o măsură de protecție specială și au părăsit sistemul de protecție a copilului pot solicita indemnizația lunară pentru tineri, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Noile prevederi permit inclusiv acordarea retroactivă a banilor, începând cu data de 10 aprilie 2026, pentru cei care depun cererea în termenul stabilit. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava aduce în atenția tinerilor aceste modificări legislative, introduse prin Ordinul MMFSS nr. 1277 din 14 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 16 septembrie 2026.

Cine poate beneficia de indemnizație?

De acest sprijin financiar (3.170 de lei) pot beneficia tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială, dacă îndeplinesc cumulativ trei condiții: își continuă studiile într-o formă de învățământ prevăzută de lege sau sunt angajați, iar în prezent nu beneficiază deja de această indemnizație. Sunt vizați atât tinerii care au locuit în case de tip familial sau apartamente, cât și cei care au fost în plasament la o familie, la o persoană fizică, indiferent dacă exista sau nu o relație de rudenie, ori la un asistent maternal profesionist.

Atenție la termenul pentru plata retroactivă

Potrivit noilor prevederi, tinerii care au părăsit sistemul de protecție și care îndeplineau condițiile de acordare a indemnizației la data de 10 aprilie 2026 pot solicita plata retroactivă începând cu această dată.

Pentru a beneficia de această facilitate, cererea trebuie depusă în cel mult 60 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial, respectiv 16 septembrie 2026.

După expirarea acestui termen, cererile pot fi depuse în continuare de către tinerii eligibili, însă indemnizația se va acorda doar începând cu luna în care este depusă solicitarea, fără plata retroactivă.

Unde se depune dosarul?

Cererea și documentele necesare se depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava. Dosarul poate fi transmis atât în format fizic, pe hârtie, cât și în format electronic.

Documentele necesare sunt: cererea tip; documente care dovedesc continuarea studiilor sau, după caz, existența unui contract de muncă; documente eliberate de DGASPC Suceava care atestă faptul că tânărul a beneficiat de o măsură de plasament.

DGASPC Suceava vine în sprijinul tinerilor prin eliberarea documentelor care atestă măsura de protecție de care au beneficiat, pentru ca aceștia să își poată întocmi dosarul și să îl depună la AJPIS Suceava.

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței, a transmis un mesaj către tinerii care pot beneficia de acest drept: „Ne dorim ca fiecare tânăr care a părăsit sistemul de protecție specială și care îndeplinește condițiile legale să fie informat și să poată beneficia de sprijinul financiar care i se cuvine. Știm că perioada de tranziție către o viață independentă poate veni cu numeroase provocări, iar acest ajutor poate conta în continuarea studiilor sau în construirea unui parcurs profesional. Îi încurajăm pe tineri să se informeze, să verifice dacă sunt eligibili și, mai ales, să fie atenți la termenul prevăzut pentru solicitarea plății retroactive. DGASPC Suceava le stă la dispoziție pentru eliberarea documentelor necesare și pentru îndrumare.”

Directorul executiv al DGASPC Suceava, Dan Ionuț Adomniței

Pentru informații suplimentare și pentru obținerea documentelor justificative, tinerii se pot adresa DGASPC Suceava, la sediul din municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu nr. 16, pot suna la numărul special alocat 0731 199 601 sau pot trimite un e-mail la office@dpcsv.ro.

Reprezentanții instituției recomandă tinerilor care consideră că se încadrează în condițiile prevăzute de lege să solicite din timp informațiile necesare și să pregătească documentele pentru depunerea dosarului la AJPIS Suceava.