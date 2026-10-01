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Tinerii care au fost de față la agresiunea criminală de la Fălticeni au realizat prea târziu ce se întâmplă: „Sunați la ambulanță că este mov”

Serviciul de Investigații Criminale Suceava
Serviciul de Investigații Criminale Suceava

Imagini șocante de la crima de la finele săptămânii trecute de la Fălticeni circulă între tineri care au fost martori direcți sau indirecți la faptă. Mai mulți tineri l-au filmat pe muribund, iar la un moment dat au realizat că acesta este vânăt și nu mai are puls, după cum se poate vedea într-un video șocant pe care îl publicăm la acest material.

Din păcate, apelul de urgență la 112 a venit prea târziu pentru Dumitru Beniamin Bîgu, în vârstă de 25 de ani.

Membri ai familiei tânărului decedat mai reclamă că în agresiune ar fi fost implicați nu doar cei trei puși sub acuzare, ci șase tineri.

Cei trei care nu sunt încă puși sub acuzare ar fi vinovați cel puțin că nu au intervenit și nu au sunat la timp la 112, încurajând agresiunea. Asta dacă nu cumva au și lovit victima, fapt care va fi stabilit probabil în cadrul anchetei judiciariștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Suceava.

Din investigațiile efectuate de polițiști s-a stabilit că duminică dimineață, în jurul orei 4.30, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, două grupuri de tineri, respectiv un grup de minori din Fălticeni și doi tineri mai mari, de 25 și 27 de ani, din Fântâna Mare, au început să se bată.

Tinerii ar fi băut inițial la un club din apropiere.

Un minor de numai 15 ani i-ar fi aplicat inițial o lovitură cu pumnul, în zona feței, unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din Fântâna Mare.

Tânărul de 27 de ani era însoțit de tânărul de 25 de ani care avea să moară, Dumitru Beniamin Bîgu.

Cei doi tineri de 25 și 27 de ani ar fi fost urmăriți și după ieșirea din bar de minorul de 15 ani, însoțit de doi prieteni, ambii de 17 ani, toți din Fălticeni.

Dumitru Beniamin Bîgu a fost cel care a încasat lovituri cu pumnii și picioarele, cele mai multe în cap, inclusiv după ce a căzut la pământ. Ulterior, la autopsia efectuată luni, a reieșit că tânărul de 25 de ani a suferit o hemoragie cerebrală care a dus la deces. Moartea a fost fără îndoială una violentă, prin agresiune, au stabilit medicii legiști.

Față de cei doi minori de 17 ani, care au răspundere penală, duminică seară s-a luat măsura reținerii în arest, pentru omor.

Ionuț Ciobanu, în vârstă de 17 ani, și Sabin Stegari, de 17 ani, ambii din Fălticeni, au fost arestați preventiv 30 de zile.

Al treilea suspect, un minor de 15 ani, urma să fie expertizat psihiatric.

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