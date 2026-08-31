Tineri din România și Ucraina pot să se înscrie la un concurs internațional de artă murală

Persoanele cu vârste între 13 și 30 de ani din România și din Ucraina care știu să deseneze sau să picteze și au o idee care merită văzută de cât mai mulți oameni pot să se înscrie, până pe 20 septembrie 2026, la un concurs internațional de artă murală. Lucrarea premiată se poate transforma într-o pictură murală de mari dimensiuni, care va fi realizată pe o clădire publică din Ivano-Frankivsk, Ucraina.

Concursul online este organizat de Secretariatul Comun al Programului Interreg NEXT VI-A România-Ucraina și marchează 15 ani de Interreg Cooperation Day (ICDay).

Tema din acest an: „15 ani de Interreg Cooperation Day – Puternici împreună”

Organizatorii îi provoacă pe tineri să exprime, prin artă, idei precum prietenia, solidaritatea și cooperarea dintre oameni și comunități de pe cele două maluri ale frontierei. Concurenții pot participa cu o creație originală realizată prin: pictură, desen, artă digitală.

Lucrările vor fi trimise online. Lucrările vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai Programului Interreg NEXT România-Ucraina și ai administrației locale din Ivano-Frankivsk. Juriul de specialitate va alege 6 finaliști. Însă publicul decide câștigătorul concursului. Cele șase lucrări finaliste vor fi publicate pe pagina oficială de Facebook a Programului, iar publicul va vota lucrarea preferată.

Lucrarea câștigătoare va fi transpusă pe peretele unei clădiri publice din Ivano-Frankivsk de către artiști profesioniști și va fi inaugurată în cadrul evenimentului Interreg Cooperation Day 2026.

Cei 6 finaliști vor primi, de asemenea, premii atractive, iar organizatorii au pregătit și un premiu special. Regulamentul concursului, formularul de înscriere și documentele necesare pot fi consultate pe pagina oficială a Programului Interreg NEXT România-Ucraina. Informații: 0040 230 530049, e-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava pentru granița România–Ucraina).