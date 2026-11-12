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Timpi de așteptare de patru ore pentru camioane la ieșirea din România prin Vama Siret. Aproximativ 260 de camioane așteaptă în coloană pe DN 2

Timpi de așteptare de patru ore pentru camioane la ieșirea din România prin Vama Siret. Aproximativ 260 de camioane așteaptă în coloană pe DN 2
Timpi de așteptare de patru ore pentru camioane la ieșirea din România prin Vama Siret. Aproximativ 260 de camioane așteaptă în coloană pe DN 2

Poliția de Frontieră Suceava a transmis că în momentul de față în Punctul de Trecere a Frontierei Siret se înregistrează o creștere a timpilor de așteptare pentru camioanele care se prezintă la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România, aceștia ajungând la aproximativ 240 de minute.

Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava, inspector principal Alina Petraru, a precizat că această situație este determinată de numărul mare de camioane care se prezintă la controlul de frontieră, pe fondul intensificării transporturilor de mărfuri în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. „Aproximativ 260 de automarfare se află în așteptare pe teritoriul României, pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei. Pentru gestionarea traficului și reducerea timpilor de așteptare, Poliția de Frontieră Română a suplimentat personalul și arterele de control la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere. Totodată, sunt utilizate stații mobile de control, pentru procesarea operativă a automarfarelor”, a spus Alina Petraru.

Ea a adăugat că Poliția de Frontieră Română menține permanent legătura cu autoritățile de frontieră ucrainene, în vederea coordonării activităților și facilitării fluxului de trafic.

„Precizăm că, deși la nivelul PTF Siret sunt utilizate toate resursele umane și materiale disponibile, fluidizarea traficului depinde și de capacitatea autorităților ucrainene de a prelua și a procesa camioanele care ies din România. Astfel, reducerea timpilor de așteptare presupune o coordonare permanentă și o corelare a capacităților de procesare de pe ambele părți ale frontierei”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava.

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