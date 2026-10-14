Timp de două zile, la USV va avea loc Conferința studențească Liter@t 2026

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc, în perioada 15-16 octombrie, a doua ediție a conferinței studențești Liter@t, organizată de Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universității „Dunărea de Jos” din Galați și Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS). Intitulată VIZUAL, VIZIBIL, VIZIONAR, ediția din acest an propune un spațiu interdisciplinar de dialog despre rolul imaginilor, al reprezentărilor și al imaginarului în cultura contemporană și în cea istorică.

Comunicările vor aborda diferite teme, de la ecranizarea și adaptarea intermedială, romanul grafic și benzile desenate, meme-urile și umorul digital, la mesajul publicitar și branding-ul, propaganda vizuală, traducerea, imaginarul utopic și distopic. Conferința reunește în acest an 40 de studenți și masteranzi din domeniile Filologie, Comunicare și Relații Publice, Media Digitală și Jurnalism, din patru centre universitare din țară (Universitatea din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava). Aceștia vor susține comunicări în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și italiană, în cadrul a cinci secțiuni, pe două axe tematice: Studii literare și culturale, respectiv Limbă, Comunicare, Media.

Comunicările în plen vor fi susținute de cadre didactice ale Universității din București, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, precum și din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Prin audierea acestor comunicări în plen și prin participarea la prezentările din secțiunile conferinței, studenții vor avea șansa de a recepta noi sugestii de conceptualizare ori de aplicare a direcțiilor teoretice la propriile investigații. În egală măsură, conferința va permite dezbaterea și confruntarea de idei într-un cadru academic deschis recunoașterii efortului depus de tinerii cercetători.

O selecție a lucrărilor va fi publicată la Editura Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.