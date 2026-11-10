Țigări în valoare de aproape 60.000 de euro, descoperite de polițiștii de frontieră într-o casă nelocuită

O captură mare de țigări de contrabandă a fost realizată de polițiștii de frontieră suceveni, în urma punerii în executare a unui mandat de percheziție la un imobil nelocuit din comuna Ulma, în baza unor date și informații adunate anterior.

Acțiunea s-a desfășurat luni, în jurul orei 12.00, când, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, polițiștii de frontieră de la Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu colegii de la Sectorul Poliției de Frontieră Brodina, au pus în executare mandatul în urma căruia au fost descoperite 15.000 de pachete de țigări de proveniență extracomunitară, fără timbru fiscal.

Țigările se aflau în podul casei nelocuite, folosite ca depozit intermediar pentru țigările care, de aici, urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.

Ca mod de operare, contrabandiștii trec ilegal țigările peste frontieră, pe timp de noapte, le depozitează apoi într-un imobil cât mai ferit și apropiat de frontiera verde, unde marfa stă o perioadă de timp, iar după ce se face ”liniște”, cei implicați o preiau și o distribuie mai departe.

”Întreaga cantitate de țigarete, în valoare totală de aproximativ 58.000 de euro, a fost ridicată în vederea confiscării și transportată la sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava, fiind depusă în camera de corpuri delicte pentru continuarea cercetărilor.

Activitatea procedurală desfășurată face parte dintr-o serie de măsuri specifice de investigare și supraveghere operativ-informativă, menite să probeze activitatea infracțională și să asigure documentarea cauzei.

În prezent, cercetările sunt continuate sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în vederea documentării întregii activități infracționale și identificării tuturor persoanelor implicate”, se arată într-un comunicat al polițiștilor de frontieră suceveni.