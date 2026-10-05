Termoficarea Sucevei, o „poveste” cu zeci de milioane de euro, de care municipalitatea spune că se va ocupa, cu responsabilitate

Odată cu răcirea vremii, problema termoficării a revenit în actualitate, pe multiple planuri, atât referitor la asigurarea acesteia pentru populație și nu numai, cât și în privința costurilor, investițiilor care trebuie făcute dar și a obligațiilor părților.

„E ușor să spui că actuala administrație a „pierdut 50 de milioane de euro”. E mai greu să explici sucevenilor că, pentru a cheltui acești bani, Primăria trebuia să găsească încă 120,1 milioane de lei (peste 24 de milioane de euro) pe care nu îi avea și nici nu îi are. Este bine să înțelegem cu toții că administrația se face cu toate cifrele pe masă, nu doar cu cele care dau bine într-o postare pe Facebook”, spune primarul Vasile Rîmbu, care a detaliat „povestea”, ce cuprinde mai multe capitole.

· THERMONET – obligație contractuală de 48 de milioane de euro

În data de 15 octombrie 2015, între Municipiul Suceava și SC THERMONET SRL a fost încheiat contractul privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat. Una dintre cele mai importante obligații contractuale asumate de THERMONET era realizarea, din surse atrase, a unor investiții de 48 de milioane de euro în sistem:

în anul 2016 – 3 milioane de euro pentru refacerea izolației sistemului de transport;

în perioada 2017–2020 – 15 milioane de euro pentru înlocuirea rețelelor de transport cu conducte preizolate;

în perioada 2017–2022 – 20 de milioane de euro pentru reabilitarea rețelelor de distribuție, inclusiv contorizarea;

în perioada 2018–2023 – 10 milioane de euro pentru modernizarea punctelor termice.

„Acestea sunt obligațiile prevăzute în contract. Credeți că investițiile asumate au fost realizate? Nu”, afirmă răspicat primarul Vasile Rîmbu.

· Pierderile unei rețele care trebuia modernizată, plătite de proprietarul acestora

După o perioadă de funcționare, SC THERMONET SRL a acționat în instanță Municipiul Suceava pentru recuperarea pierderilor de energie termică din sistem.

Municipiul a fost obligat, prin hotărâri judecătorești definitive, să plătească 17.358.688,24 lei, la care s-au adăugat 347.165 de lei cheltuieli de judecată. Aproape 4 milioane de euro plătite din banii Sucevei.

„Și acum urmează partea cu adevărat greu de explicat sucevenilor: THERMONET solicită, pentru perioada 2020–2022, încă 31,25 milioane de lei, drept pierderi înregistrate pe rețeaua pe care trebuia să o reabiliteze.

Pentru această sumă, actuala administrație va folosi toate argumentele și mijloacele legale pentru a evita plata, iar pentru sumele deja plătite în baza hotărârilor definitive vom face demersurile legale pentru recuperarea lor de la persoanele responsabile. Așadar, înainte să ni se țină lecții despre banii „pierduți” de actuala administrație, merită să ne uităm și la banii deja plătiți de Suceava și la cei pe care riscăm să-i mai plătim”, spune edilul Vasile Rîmbu.

· Conducerea Primăriei Suceava, nemulțumită că investițiile nu au fost atrase de către operator

În anul 2023, Ministerul Energiei a publicat Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investițiilor destinate modernizării și reabilitării rețelei inteligente de termoficare.

Solicitanți eligibili erau:

unitățile administrativ-teritoriale;

operatorii de transport și/sau distribuție a energiei termice.

„Cu alte cuvinte, THERMONET putea fi solicitant eligibil. Cu toate acestea, vechea administrație a ales ca Municipiul Suceava să depună proiectul din motive care nouă ne scapă. Dumneavoastră poate că le înțelegeți”, adaugă Vasile Rîmbu, care prezintă și valorile de care se discută.

Proiectul „Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termică în municipiul Suceava”, contractat în februarie 2024, avea o valoare totală de 366,4 milioane de lei, din care:

246,3 milioane de lei – cheltuieli eligibile, adică cele aproximativ 50 de milioane de euro despre care se vorbește atât de mult;

120,1 milioane de lei – suma pe care trebuia să o asigure Municipiul Suceava, reprezentând TVA și celelalte cheltuieli neeligibile.

„THERMONET era eligibil. THERMONET avea deja, prin contract, obligații de investiții în valoare de 48 de milioane de euro. Pentru societate, TVA în valoare de aproximativ 62 de milioane de lei era deductibilă. În această variantă, operatorul ar fi trebuit să suporte cheltuielile neeligibile de aproximativ 11 milioane de euro.

În schimb, s-a ales varianta în care Municipiul Suceava trebuia să găsească 120,1 milioane de lei. Aceasta este partea care dispare convenabil atunci când ni se spune că cineva ne-ar fi pus pe masă „50 de milioane de euro gratis”, iar noi am refuzat să-i luăm”, mai spune primarul Vasile Rîmbu.

Contractul de finanțare a fost semnat de vechea administrație la 16 februarie 2024.

Procedura de achiziție a fost pornită fără clauză suspensivă, deși sumele necesare pentru cheltuielile neeligibile nu erau asigurate în bugetul local. La licitație a fost depusă o singură ofertă,l (de la ELSACO Botoșani) care depășea valoarea estimată cu peste 24,2 milioane de lei fără TVA, iar procedura a fost anulată.

Actuala administrație a încercat totuși să găsească o soluție.

„În anul 2025 am demarat procedura pentru obținerea unui credit BERD de aproximativ 25 de milioane de euro, necesar acoperirii componentei care revenea Municipiului. Condițiile de creditare ar fi restricționat însă capacitatea Sucevei de a contracta împrumuturi viitoare pentru celelalte proiecte aflate în implementare.

Și merită să înțelegem proporțiile. Pentru proiectele finanțate prin PNRR și Programul Regional Nord-Est, în valoare de aproximativ 750 de milioane de lei, Municipiul Suceava a contractat din Trezorerie împrumuturi de 57,18 milioane de lei pentru cheltuieli neeligibile. Pentru un singur proiect, cel de termoficare, trebuia să găsim 120,1 milioane de lei.

Am refuzat să blocăm capacitatea financiară a Municipiului pentru această formulă de finanțare și am luat decizia rezilierii contractului”, explică primarul municipiului Suceava.

Lucrările de modernizare vizau doar cartierul Burdujeni

Referitor la cele 50 de milioane de euro care nu au mai fost accesate, s-a vorbit despre beneficiile investiției pentru aproximativ 40.000 de suceveni. Direct, lucrările ar fi însemnat îmbunătățirea rețelelor pentru un sfert, cel mult o treime dintre consumatori. Asta deoarece lucrările vizau exclusiv cartierul Burdujeni și deserveau:

800 de apartamente;

18 case particulare;

15 agenți economici.

În total, 3.833 de locuri de consum.

„Tocmai de aceea, înainte de o nouă investiție de asemenea dimensiune, vom face un audit de specialitate care să ne arate unde sunt cu adevărat punctele și zonele nevralgice ale sistemului și unde trebuie intervenit cu prioritate. Este posibil ca răspunsul să nu fie exclusiv cartierul Burdujeni.

Noi nu abandonăm modernizarea termoficării. Ministerul Energiei pregătește o nouă linie de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea rețelelor inteligente de termoficare, în cadrul căreia sunt prevăzuți între solicitanții eligibili și operatorii de transport și distribuție, așa cum a fost și în cazul primului apel.

Vom analiza condițiile finale imediat ce ghidul va fi publicat și vom construi o soluție în care fondurile nerambursabile, obligațiile contractuale și responsabilitățile fiecărei părți să fie puse în ordinea lor firească”, spun reprezentanții administrației sucevene.

Ce vrea Primăria Suceava în privința termoficării Sucevei

În contextul celor prezentate, noua conducere a Primăriei Suceava vine cu o altă abordare a problemei termoficării în sistem centralizat.

„Ce vom face noi:

vom urmări ca operatorul să fie solicitantul acestor fonduri;

vom evita ca Municipiul să fie pus din nou să suporte TVA și cheltuieli neeligibile de zeci de milioane de lei;

vom interveni pe rețelele care au cu adevărat nevoie de modernizare, pe baza auditului;

ne vom apăra cu toate mijloacele legale pentru a evita plata celor 31,25 milioane de lei solicitate acum de THERMONET.

Suceava are nevoie de rețele modernizate, dar nu are nevoie de proiecte pentru care se semnează mai întâi contracte păguboase și se caută după aceea 120 de milioane de lei”, a concluzionat primarul Vasile Rîmbu, după prezentarea punctului de vedere al administrației actuale în privința controversatului subiect al termoficării.