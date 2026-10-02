Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit șase luni, la solicitarea IMM România

Veste bună pentru firme și persoane fizice autorizate – termenul-limită pentru actualizarea codurilor CAEN a fost prelungit cu șase luni, printr-o decizie a Guvernului, ca urmare a solicitării venite din partea IMM România. Anunțul a fost făcut, la Suceava, de către Florin Jianu, președintele IMM România, prezent la Gala Oamenilor de Afaceri – Ediția 2026.

„Joi, Guvernul, la solicitarea IMM România, a mai dat o perioadă de grație, de șase luni, pentru conformare la schimbarea codurilor CAEN, deoarece, în prezent, mai puțin de jumătate, mai precis aproximativ 37% din companiile din România, au reușit actualizarea codurilor CAEN.

Am prezentat date reale, statistice, am solicitat prelungirea termenului limită, iar Guvernul a ieșit cu o decizie în acest sens. În același timp, facem apel și către antreprenori, să se conformeze, deoarece vor urma amenzi, pierderea autorizațiilor sau chiar închiderea de companii”, a spus Florin Jianu.

Noul termen limită pentru trecerea la CAEN Rev. 3 este 25 martie 2027.