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Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit șase luni, la solicitarea IMM România

Florin Jianu, președintele IMM România, cu Liliana Agheorghicesei, președinte IMM Suceava și prim-vicepreședinte la nivel național
Florin Jianu, președintele IMM România, cu Liliana Agheorghicesei, președinte IMM Suceava și prim-vicepreședinte la nivel național

Veste bună pentru firme și persoane fizice autorizate – termenul-limită pentru actualizarea codurilor CAEN a fost prelungit cu șase luni, printr-o decizie a Guvernului, ca urmare a solicitării venite din partea IMM România. Anunțul a fost făcut, la Suceava, de către Florin Jianu, președintele IMM România, prezent la Gala Oamenilor de Afaceri – Ediția 2026.

„Joi, Guvernul, la solicitarea IMM România, a mai dat o perioadă de grație, de șase luni, pentru conformare la schimbarea codurilor CAEN, deoarece, în prezent, mai puțin de jumătate, mai precis aproximativ 37% din companiile din România, au reușit actualizarea codurilor CAEN.

Am prezentat date reale, statistice, am solicitat prelungirea termenului limită, iar Guvernul a ieșit cu o decizie în acest sens. În același timp, facem apel și către antreprenori, să se conformeze, deoarece vor urma amenzi, pierderea autorizațiilor sau chiar închiderea de companii”, a spus Florin Jianu.

Noul termen limită pentru trecerea la CAEN Rev. 3 este 25 martie 2027.

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