Curtea de Apel Suceava, cea mai înaltă instanță din județ, a anunțat că, în urma unei decizii recente a Consiliului Superior al Magistraturii, cauzele urgente vor primi primul termen de judecată într-un interval de 7–15 zile de la data înregistrării.

Este așadar un pas în soluționarea mai rapidă a dosarelor urgente.

Stabilirea primului termen de judecată se va realiza în strânsă legătură cu repartizarea aleatorie a dosarului în sistemul ECRIS, astfel încât cererile cu caracter urgent să ajungă cu celeritate în fața completului de judecată.

Conform unui comunicat de presă, măsura vizează categoriile de cauze urgente prevăzute de reglementările în vigoare (precum ordonanțele președințiale, suspendările provizorii ale executării silite, suspendarea actelor administrative, adopțiile sau măsurile de ocrotire a persoanelor vulnerabile, după caz).

Prin implementarea acestor dispoziții, Curtea de Apel Suceava urmărește creșterea celerității actului de justiție, reducerea timpului de așteptare pentru părți și garantarea unei protecții juridice eficiente și oportune în situațiile urgente.