Terenul de la baza Unirea va fi animat de meciuri cu 400 de copii, dar și între foști jucători de rugby

Terenul de rugby de la baza Unirea din Suceava se va anima, sâmbătă, 19 septembrie, începând cu ora 10.00, când va găzdui Turneul Memorial „Petru Panainte”, dedicat fostului mare jucător și antrenor de rugby sucevean, dispărut în condiții tragice acum opt ani.

În jur de 350-400 de copii vor juca rugby pe terenul de la Unirea, memorialul urmând a se încheia cu un meci demonstrativ al foștilor jucători de rugby.

Prin organizarea acestui memorial, ACS Zimbrii Rarăului și ceilalți organizatori doresc să aducă un pios omagiu unui om a cărui existență s-a confundat cu istoria rugby-ului din Suceava și din România.

Petru Panainte a jucat rugby în pachetul de înaintare, atât ca flancher (linia a III-a), cât și ca taloner (linia I).

Cariera sa competițională a debutat în perioada 1968-1973 la Constructorul și ulterior la CSM Suceava. A urmat sezonul 1973-1974 la CSM Sibiu, iar între anii 1974-1978 a activat la Universitatea Timișoara. Acesta și-a încheiat cariera de jucător de rugby la Minerul Gura Humorului.

În 1978, Petru Panainte și-a început misiunea de antrenor la Școala Sportivă Suceava.

Printre jucătorii de rugby descoperiți, formați și lansați spre marea performanță la nivel național și internațional de acesta se numără nume cunoscute în acest sport precum: Gelu Ignat, Neculai Nichitean, Ilie Ștefan Ivanciuc, Ovidiu Ștefan Slușariuc, Cătălin Franciuc, Vasile Flutur sau Petru Vladimir Bălan, ultimul campion al Franței la rugby.

Profesorul a murit în anul 2018, la vârsta de 69 de ani.

Pe lângă ACS Zimbrii Rarăului, printre organizatorii memorialului de sâmbătă se mai află Clubul Sportiv Municipal (CSM) Suceava, Federația Română de Rugby (FRR) și Consiliul Județean Suceava (partener instituțional)

Vor avea loc meciuri de mini rugby, dedicate categoriilor de vârstă U8, U10, U12 și U14, dar și de Rugby Tag Școlar – o variantă a acestui sport fără contact,

Organizatorii anunță că va avea loc și secțiunea ”Rugby Special” – o secțiune demonstrativă și competițională, care subliniază caracterul incluziv al acestui sport, oferind bucuria jocului tuturor participanților.

”Invităm publicul sucevean și iubitorii sportului să fie alături de noi în această zi specială, pentru a celebra memoria unui mare antrenor și pentru a susține tinerele talente ale rugby-ului românesc”, a transmis profesorul Lucian Preutescu, unul dintre organizatori și fondatorul secției de rugby de la Câmpulung Moldovenesc.