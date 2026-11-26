70 de euro pe metrul pătrat – cu atât se vinde o parcelă de teren, proprietate a Primăriei Suceava, situată în ”buricul târgului”, chiar lângă Parcul Șipote.

Terenul face parte dintr-o serie de suprafețe pe care municipalitatea suceveană le pune la vânzare prin mai multe proiecte supuse dezbaterii în ședința de Consiliu Local de vineri, 27 noiembrie.

Unul dintre aceste proiecte, care atrage atenția prin faptul că este scos la vânzare un teren ultracentral, aflat în proprietatea municipalității sucevene, vizează o parcelă cu suprafața de 135 mp, care are destinația de curți-construcții, pe strada Cireșilor nr. 28.

Prețul de vânzare directă este propus la valoarea de 50.794 de lei, respectiv 9500 de euro, exclusiv TVA, care urmează să fie plătit de cumpărător înaintea semnării contractului de vânzare.

Consilierul local Mihai Crăciun a semnalat faptul că terenul respectiv este propus a fi achiziționat de către Dumitru Dîmbu, fost procuror-șef, care în prezent are închiriată suprafața respectivă de la Primărie, la un preț care ridică multe semne de întrebare.

Asta în condițiile în care evaluatorul care a propus suma respectivă, a venit cu oferte comparabile, de pe piața imobiliară, în care un teren de pe strada Oituz, de 500 de mp, se vinde cu 100.000 euro, adică 20.000 de euro pentru fiecare ar.

De fapt, toate trei ofertele comparative prezentate de evaluator la dosar sunt de 3-4 ori mai mari decât prețul propus pentru vânzare în centrul Sucevei. Mai exact 70 de euro/mp pe strada Cireșilor, 200 euro pe mp pe strada Oituz, 200 euro/mp pe strada Mărășești și 312,4 euro/mp pe strada Șipote, pe o laterală a drumului de urcare către Cetate.

Rămâne de văzut cum vor aprecia aleșii locali informațiile respective și dacă vor aproba vânzarea terenului la un tarif modic comparativ cu cele vehiculate pe piața imobiliară.