Teodora Huțuleac, absolventă a Colegiului Militar, admisă la două academii de elită

Performanță deosebită pentru Teodora Huțuleac, absolventă a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Tânăra a fost admisă atât la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, la specializarea Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule, cât și la Academia Națională de Informații, alegând în cele din urmă să își continue studiile la Academia Tehnică Militară.

Teodora s-a numărat printre cei doar 21 de candidați care au obținut media 10 la testul de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în academiile militare. De asemenea, tânăra a promovat examenul de bacalaureat cu media 9,78, obținând nota 10 la matematică.

Pasiunea pentru cariera militară este o tradiție în familia Huțuleac. Sora sa, Andreea, absolventă a aceluiași colegiu militar, urmează din 2022 cursurile Academiei Tehnice Militare, la specializarea Calculatoare și Sisteme Informatice pentru Apărare și Securitate Națională. Inspirată de exemplul acesteia și având o medie de repartiție de 9,80, Teodora a ales aceeași instituție de învățământ.

„Acum patru ani am pornit pe acest drum convinsă că un vis moare doar dacă alegi să îl abandonezi. Astăzi privesc cu recunoștință spre părinți, sora mea, profesorii și colegii care m-au susținut și le doresc celor mai mici să creadă în visurile lor și să muncească pentru ele”, a transmis Teodora.

La rândul său, Andreea i-a adresat un mesaj emoționant surorii sale, felicitând-o pentru reușită și îndemnând-o să își urmeze propriul drum cu aceeași determinare și integritate.