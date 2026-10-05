Tenorul sucevean Teodor Ilincăi va intona Imnul Național în debutul meciului de fotbal România – Suedia, de luni seară

Tenorul sucevean Teodor Ilincăi va intona Imnul Național în debutul meciului de fotbal România – Suedia, care se va desfășura luni seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în cadrul etapei a patra a fazei grupelor Ligii Națiunilor.

Meciul, precum și prestația suceveanului, pot fi urmărite pe Antena 1. Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională pentru confruntarea dintre cele două naționale.

„În această seară, cântăm împreună!

De fiecare dată când sunt invitat să cânt imnul României este o onoare și o bucurie greu de pus în cuvinte. Dar în această seară va fi ceva cu totul special: voi cânta alături de voi, suporterii, iar versurile imnului vor fi afișate pe ecranele Arenei Naționale.

Știu că nu traversăm cea mai ușoară perioadă, dar dragostea pentru echipa națională nu se măsoară numai în victorii. Un suporter adevărat este alături de jucători, de antrenori și de întregul staff și la bine, și la greu. Să lăsăm deoparte dezamăgirile și să le dăm tricolorilor ceea ce au nevoie cel mai mult: încrederea, vocea și energia noastră. (…)

Sper ca și în această seară prezența mea să poarte din nou noroc și, împreună cu voi, să împingem echipa națională către o nouă victorie.

Hai, România!”, a transmis tenorul.

Originar din Mălini, Teodor Ilincăi este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale.

Este deținătorul a numeroase premii și distincții și a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

De precizat că artiștii care interpretează Imnul Național al României la meciurile organizate de FRF acceptă invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public fără a fi plătiți pentru asta.