Tenorul sucevean Eusebiu Huțan va intona Imnul Național în debutul meciului de fotbal România – Polonia, de sâmbătă seară

Tenorul sucevean Eusebiu Huțan va intona Imnul Național în debutul meciului de fotbal România –Polonia, care se va desfășura sâmbătă seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în cadrul rundei a V-a din Liga Națiunilor.

Meciul, precum și prestația suceveanului, pot fi urmărite pe Antena 1. Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională pentru confruntarea dintre cele două naționale.

„Mâine seară, ne revedem pe Arena Națională și cântăm imnul național împreună!

Tonul va fi dat de Eusebiu Huțan, tenor al Operei Naționale, iar versurile vor fi afișate pe cubul central. Vom face stadionul să răsune și vom arăta de la început ce înseamnă 50.000 de români”, transmit reprezentanții echipei României.

Cine este Eusebiu Huțan

Eusebiu Hutan are 35 de ani, este originar din Suceava, însă actualmente este stabilit la Cluj-Napoca.

A absolvit Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca și este tenor la Opera Națională Cluj-Napoca.

Tânărul s-a remarcat printr-o activitate scencă bogată. A interpretat numeroase roluri importante pe scenele lirice din România (precum la Cluj-Napoca, Timișoara etc.), în spectacole celebre ca La Traviata (în rolul lui Alfredo Germont), Evgheni Oneghin, Adriana Lecouvreur și altele.

Potrivit fanatik.ro, Eusebiu a crescut în Italia. Studiile muzicale le-a început mai târziu, după vârsta de 20 de ani, spunând că un mare merit îl are profesorul Fernando Pasqualetti.

„Așadar, nu am avut parte de educație muzicală până după vârsta de 20 de ani… În urma unor probleme cardiace, urmate de săptămâni petrecute în spital, am simțit dorința de a mă exprima prin intermediul acestei forme complexe de artă: muzica.

Astfel, cei din jurul meu au descoperit talentul meu. Așa a început totul: am decis că acest talent merită să fie șlefuit și am mers la primele lecții de canto, sub îndrumarea baritonului Fernando Pasqualetti”, a spus Huţan într-un interviu pentru money.ro.