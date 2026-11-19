Micii tenismeni suceveni s-au remarcat recent la turneul FRT de categoria 1 de la Piatra Neamț, intitulat Cupa ABC Best Painting, care a avut pe tabloul de concurs jucători din toate zonele țării.

Astfel, rădăuțeanca Teodora Mironescu de la Bucovina Tennis Club a reușit să câștige turneul fetelor de 14 ani, competiție în care Adriana Kurochka de la Tenis Club Dava Suceava s-a clasat a treia.

Un concurs bun a izbutit, de asemenea, Ștefan Gojnea, sportiv legitimat la ACS Tenis King Suceava, care a cucerit titlul de campion al categoriei de vârstă băieți 16 ani.