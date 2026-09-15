Tenis

Tenismenii amatori suceveni se pregătesc pentru ediția a VII-a a Cupei „Miraj Star” Dragomirna

Tenismenii amatori suceveni se pregătesc pentru ediția a VII-a a Cupei „Miraj Star” Dragomirna
Tenismenii amatori suceveni se pregătesc pentru ediția a VII-a a Cupei „Miraj Star” Dragomirna

În weekendul 25-77 septembrie, cocheta Bază Sportivă „Miraj Star” din Dragomirna va găzdui a VII-a ediție a turneului de tenis de câmp cu același nume. Competiția face parte din Circuitul Național Sportya, fiind cotată la Categoria Gold.

Turneul are în program întreceri la nivelurile 4, 5, 6 și 7 de simplu, precum și nivelul 6 de dublu, ultima zi de înscriere fiind luni, 21 septembrie.
În fiecare an, competiția s-a bucurat de o participare numeroasă, aducând la Dragomirna jucători din toate zonele Moldovei și nu numai.

Locația, cu adevărat una selectă, beneficiază de două terenuri de zgură moderne și de facilități de ultimă generație, fiind situată într-un cadru de vis, în spatele Mănăstirii Dragomirna, chiar sub pădure.

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