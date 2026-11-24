Peste 60 de participanți s-au aflat pe tabloul de concurs al Cupei Select la tenis de câmp, o competiție de Categoria Silver din cadrul Circuitului Național Sportya. Competiția s-a desfășurat în balonul presostatic de la Complexul Sportiv Unirea și pe terenurile acoperite de la Oscar Tenis Club.

Pentru o triere echilibrată a participanților, turneul a fost structurat de către organizatori pe cinci niveluri de valoare în proba de simplu. Astfel, tabloul de concurs de la nivelul 4 a fost disponibil tenismenilor începători, în timp ce nivelurile 5, 6, 7 și 8 s-au adresat practicanților acestui sport din ce în ce mai avansați. De asemenea, Cupa Select a avut în program și o întrecere de dublu, care se va încheia la sfârșitul săptămânii.

Referitor, la întrecerile de simplu, acestea au oferit meciuri spectaculoase, tenismenii suceveni aflându-se și de această dată în prim-plan.

Rezultate:

Simplu Nivelul 8

Costin Berariu (Suceava) David Ioja (Vatra Dornei) Vasile Filip (Fălticeni)

Simplu Nivelul 7

Ștefan Gojnea (Suceava) Luca Ioja (Vatra Dornei) Ionel Șuiu și Alin Leuciuc (ambii din Suceava)

Simplu Nivelul 6

Dan Chiuchișan (Suceava) Ionuț Rusu (Iași) Gheorghiță Drăgoi și Ilie Chiriac ( ambii din Câmpulung Moldovenesc)

Simplu Nivelul 5

Marius Hueanu (Suceava) Tiberiu Nechifor (Suceava) Gabriel Moglan și Adi Diaconu ( ambii din Iași)

Simplu Nivelul 4

Beneamin Ieremie (Bosanci) Lucas Stroe (Suceava) Erika Maruneac și Georgeta Lazarovici (ambele din Suceava).