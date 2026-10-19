Telenovela politică din Consiliul Local Suceava s-a încheiat deocamdată

Ședința extraordinară a Consiliului Local Suceava de luni, 19 octombrie, s-a încheiat prin dizolvarea cvorumului, amenințări cu plângeri penale și acuzații de șantaj la adresa primarului Vasile Rîmbu.

Plecarea consilierei locale AUR Carmen Nisteriuc a lăsat plenul fără majoritatea legală cerută de Codul Administrativ, oferindu-i secretarului general oportunitatea de a pune punct lucrărilor.

Imediat după plecarea fostei colege de partid, consilierul local Mihai Crăciun a susținut că retragerea consilierei nu a fost voluntară, ci provocată de presiuni administrative venite de la vârful primăriei, sugerând că asociația de proprietari pe care Nisteriuc o conduce ar fi fost vizată de o inspecție inopinată. „Se pare că dl Rîmbu continuă cu tacticile de intimidare și șantaj al consiliului local. Domnule Rîmbu, ați pierdut majoritatea în CL și veți ieși pe ușa din dos a istoriei. (…) Vom face plângeri penale împotriva tuturor celor care au viciat organizarea acestei ședințe”, a declarat Mihai Crăciun, în cadrul ședinței.

Scenariul lui Crăciun a fost imediat contrazis de un alt lider local al AUR, consilierul Cătălin Axinte, care a prezentat o variantă diferită în legătură cu plecarea colegei lor din sală: „Doamna Carmen are o înmormântare în familie, i-a murit tatăl socru”, a precizat Axinte.

Pentru a pune capăt speculațiilor și acuzațiilor de rea-credință sau manipulare, secretarul general al municipiului, Alexandru Moldovan, a intervenit cu detalii cronologice din comunicarea internă a aleșilor locali, arătând că plecarea consilierei fusese anunțată în scris cu mult timp înainte ca ședința să înceapă.

„Ieri, la ora 11:32, doamna Nisteriuc a anunțat pe grupul consilierilor că are un deces în familie și că nu crede că va putea participa la ședință. Vă informez că ședința nu se poate desfășura legal în absența majorității prevăzute de lege”, a tranșat situația secretarul Moldovan.

Odată cu plecarea consilierei AUR și constatarea oficială a lipsei cvorumului de către secretarul general, ședința a fost declarată oficial dizolvată. Hotărârea prin care Daniel Ungurian fusese votat cu puțin timp înainte ca înlocuitor de drept al primarului devine, în acest context, nulă și lipsită de fundament juridic.

Suceava are în acest moment un Consiliu Local blocat, cu o majorități fluide, care se destramă la prima absență, și cu promisiunea unui război de uzură.

Pe întreaga durată a ședinței, de aproape două ore, primarul Vasile Rîmbu nu a scos niciun cuvânt.