TEILOR redeschide magazinul din Iulius Mall Suceava, într-un spațiu reamenajat, inspirat de eleganța bijuteriilor

Lider pe piața bijuteriilor din România, cu o poveste de 28 de ani, TEILOR a redeschis magazinul din Iulius Mall Suceava, într-un spațiu complet reamenajat, cu un design contemporan și inovativ. Cu o suprafață de 110 mp, noua locație combină sticla împletită, sticla argintată fuzionată, lemnul și marmura, completate de accente burgundy. Elementele de design creează un decor elegant, în care poți clienții vor descoperi noile colecții de bijuterii cu diamante și pietre prețioase.

Noul magazin TEILOR, situat la parter în Iulius Mall Suceava, propune un design care combină diverse texturi, materiale și accente cromatice. În noua locație, clienții vor descoperi bijuterii, de la modele minimaliste, cu un design clasic, până la inele de logodnă, verighete și pentru ocazii speciale.

Printre colecțiile TEILOR pe care clienții le pot descoperi în noul magazin se numără REVERIE, inspirată de armonia dintre artă, știință și vibrațiile sunetului, dar și Simplicity, care îmbină eleganța discretă cu motive inspirate din floarea de tei. Iar FLIGHT este colecția dedicată bărbaților, realizată împreună cu Ilie Năstase, și combină titanul cu aurul și diamantele negre.

Pentru sezonul de toamnă, magazinul din Iulius Mall propune bijuteriile statement, care pun în valoare pietre prețioase și semiprețioase. Diamantele incolore și diamantele negre se numără printre piesele care atrag atenția în această perioadă, completând atât ținutele de zi, cât și aparițiile speciale.

Prezența TEILOR în Iulius Mall Suceava are o istorie de peste nouă ani, timp în care bijuteriile brandului au devenit alegerea clienților pentru momente importante, de la cereri în căsătorie și aniversări, până la alte ocazii.

În rețeaua IULIUS, TEILOR este prezent și în Iulius Mall Iași, Iulius Town Timișoara, Palas Iași și Iulius Mall Cluj. În Iulius Mall Cluj, oferta este completată și de TEILOR Exclusive, concept dedicat unei selecții aparte de bijuterii.