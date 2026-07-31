Proiectul ”Tehnologizare pentru eficiența producției de ambalaje la IDEEA BOX SUCEAVA SRL”, cod SMIS

351359, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, este implementat de către IDEEA BOX

SUCEAVA SRL și are o valoare totală de 5.931.357,39 lei, din care 3.801.219,72 lei reprezintă finanțare

nerambursabilă. Programul Regional Nord-Est 2021-2027 este implementat la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, care monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Est.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni de la data semnării contractului de finanțare – 16.07.2026–15.01.2028.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea creșterii sustenabile a societății, prin implementarea unor măsuri care să susțină modernizarea și eficientizarea activităților economice. Totodată, proiectul va respecta principiile economiei circulare, vizând utilizarea responsabilă a resurselor, reducerea impactului asupra mediului, minimizarea deșeurilor și încurajarea reutilizării și reciclării, ca parte integrantă a unei dezvoltări economice sustenabile și eficiente pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Obiectiv 1: Realizarea investiției inițiale:

Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului unui produs aferent domeniului

de activitate 1721-Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, până la

finalul primului an de durabilitate;

Obiectiv 2: Integrarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectului Integrarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectului reprezintă un obiectiv esențial al societății, vizând tranziția către un model de producție sustenabil și responsabil din punct de vedere ecologic. În cadrul proiectului, vor fi implementate următoarele măsuri concrete:

-creșterea ponderii materiei prime secundare, respectiv a cartonului 100% reciclat, cu minimum 6.97%

până la finalul primului an de durabilitate. Materia primă secundară provine din procese de reciclare și

înlocuiește parțial resursele naturale primare. Această abordare va reduce semnificativ consumul de

materii prime virgine și va contribui la diminuarea amprentei de carbon, precum și la reducerea presiunii exercitate asupra resurselor naturale;

-reducerea deșeurilor generate la sursă va fi realizată prin achiziționarea, până la finalul perioadei de implementare, a unui echipament modern, capabil să transforme deșeurile rezultate din procesul de producție în produse secundare reutilizabile;

-societatea prevede îmbunătățirea și extinderea sistemului certificat existent de monitorizare a sustenabilității, până la finalul implementării.

Obiectiv 3: Integrarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:

Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin achiziționarea a 9 echipamente tehnologice eficient energetic si de ultimă generație, până la final de implementare. Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al „Programul Regional Nord Est (PR NE) 2021-2027, Priorității 1 Nord-Est “O regiune mai competitivă, mai inovativă”, Obiectivul specific 1.3 „Intensificarea creșterii durabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”, Operațiunea „Investiții pentru creșterea durabilă a IMM”, din Programul Regional Nord-Est 2021-2027, PR/NE/2025/P1/RSO1.3/1/2 – INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA DURABILĂ A IMM.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

-Extinderea activității prin achiziționarea de 13 echipamente tehnologice;

-Creșterea volumului materie prime secundare cu minim 6%;

-Minimizarea la sursă a deșeurilor cu minimum 40%;

-Extinderea și îmbunătățirea unui sistem certificat de monitorizare a sustenabilității.

IDEEA BOX SUCEAVA SRL

Reprezentant legal: Andriciuc Andreea-Ionela

E-mail: office@ideea-box.ro

Telefon: 0743106799