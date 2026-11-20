Casa de Cultură a Studenților Suceava aduce miercuri, 25 noiembrie, piesa de teatru pentru copii „Pulberea de Alandala”, a trupei de studenți PIPPO.

Sunt două reprezentații, de la 16.30 și de la 18.00, pe scena Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității.

Biletele sunt 15 (elevi, studenți, pensionari) sau 25 de lei. Cele cu reducere se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților din Suceava (str. Zorilor lângă Auto Albina) de luni până vineri între orele 9.00 și 16.00 sau de la intrare, începând ora 15.00, doar în ziua spectacolului, în limita locurilor disponibile.

„Pulberea de Alandala” reprezintă o adaptare și rescriere pentru scenă a textului „Vrăjitoarea Yoli-Zoli și Pulberea de Alandala”, aparținând scriitoarei Valerica Grigore (ilustrații de Irina Dobrescu, București, Nemira Publishing House, 2009).

Adaptarea a fost realizată de către studenții anului III, PIPP, FPSE, promoția 2026-2027, coordonați de lector univ. dr. Otilia Năstuța și lector univ. dr. Oana-Ruxandra Hrișcă, fiind pusă în scenă tot de către ei, sub numele de Trupa PIPPO.

Este o piesă de teatru care se adresează tuturor vârstelor, dar în mod special preșcolarilor și școlarilor mici, datorită mesajului educativ și prezenței unor personaje îndrăgite din poveștile copilăriei. Vrăjitoarea Yoli-Zoli e atât de zăpăcită încât își pierde mereu mătura și pălăria. Când fiertura ei magică se varsă din greșeală, întreaga Pădure a Poveștilor se trezește pe dos. Povestea este pusă în scenă cu umor, muzică, joc, poezie și interacțiune cu publicul. Ea propune și o reflecție despre prietenie și întrajutorare: lumea este în echilibru când suntem buni și generoși unii cu alții.