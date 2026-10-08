Teama de a vorbi în public și cum o putem stăpâni

Mâinile tremură, vocea se pierde, inima bate tare, iar mintea pare goală. Mulți oameni trăiesc aceste senzații atunci când trebuie să vorbească în fața altora, la o ședință, la o nuntă sau la o prezentare la școală. Teama de a vorbi în public este una dintre cele mai răspândite temeri. Vestea bună este că ea se poate stăpâni, iar cercetările din ultimii ani ne arată și cum.

Când stăm în fața unui grup, corpul reacționează ca în fața unui pericol. Inima își grăbește ritmul, respirația devine scurtă, iar mușchii se încordează. Este aceeași reacție care, în vremuri îndepărtate, îi ajuta pe oameni să fugă de animalele sălbatice. Astăzi pericolul nu mai este real, dar corpul nu face deosebirea. Peste aceste senzații se adaugă gânduri precum „O să mă fac de râs” sau „Dacă uit ce am de spus?”, care fac frica și mai mare.

Cei mai mulți dintre noi primesc același sfat atunci când sunt emoționați: „Calmează-te!”. O cercetare făcută la Universitatea Harvard arată însă că acest sfat nu ajută prea mult. Cercetătoarea Alison Wood Brooks a publicat în anul 2014 o serie de experimente despre ce se întâmplă atunci când încercăm să ne liniștim înaintea unei încercări grele. Într-unul dintre ele, participanții au aflat că trebuie să țină un scurt discurs, filmat, despre motivul pentru care ar fi buni colegi de muncă. Înainte de a vorbi, unii au fost rugați să spună cu voce tare „Sunt calm”, iar alții „Sunt entuziasmat”.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Persoanele care și-au spus că sunt entuziasmate au vorbit mai mult timp și au fost considerate de evaluatori mai convingătoare, mai sigure pe ele și mai pricepute decât cele care încercaseră să se calmeze. Explicația cercetătoarei este simplă: frica și entuziasmul seamănă foarte mult în corp. În ambele cazuri, inima bate repede și suntem agitați. Este greu să trecem dintr-odată de la agitație la liniște, dar este mult mai ușor să dăm agitației un alt nume. Când ne spunem că suntem entuziasmați, mintea începe să vadă situația ca pe o ocazie, nu ca pe o amenințare.

Pornind de la această cercetare și de la alte lucruri pe care psihologii le știu despre frică, iată trei soluții pe care le poate folosi oricine.

Prima soluție este să schimbi numele emoției. Nu mai lupta cu inima care bate tare și nu îți cere să fii complet liniștit. Spune-ți, cu voce tare sau în gând: „Sunt entuziasmat. Corpul meu se pregătește să dea tot ce are mai bun.” Poate părea un joc de cuvinte, dar cercetarea arată că acest mic gest schimbă felul în care vorbim și felul în care ne văd ceilalți.

A doua soluție este pregătirea în pași mici. Încrederea vine din exercițiu, nu din așteptare. Repetă discursul cu voce tare, nu doar în minte, și împarte-l în trei-patru idei principale, notate pe un cartonaș. Apoi urcă treptat: vorbește întâi singur, în fața oglinzii, apoi în fața unui prieten, apoi în fața unui grup mic. Fiecare reușită măruntă îi arată creierului că situația nu este periculoasă, iar frica scade de la o dată la alta.

A treia soluție privește greșelile. Teama crește atunci când credem că trebuie să fim perfecți și că publicul ne urmărește fiecare cuvânt. În realitate, oamenii care ne ascultă observă mult mai puțin decât credem: nu văd cât de tare ne tremură mâinile și uită repede o bâlbâială. Un exercițiu util este să îți notezi gândul care te sperie, de pildă „Dacă greșesc, toată lumea va râde de mine”, și să te întrebi: „Ce s-ar întâmpla de fapt? Îmi amintesc eu greșelile altora?”. De cele mai multe ori, răspunsul te va liniști. Gândul vechi poate fi înlocuit cu unul mai blând: „Pot să greșesc puțin și tot să spun ceva valoros.”

Emoțiile dinaintea unui discurs sunt firești și nu trebuie să dispară cu totul. Ele arată că ne pasă de ceea ce facem și ne dau energie. Scopul nu este să nu mai simțim nimic, ci să folosim această energie în folosul nostru. Cu un alt fel de a privi emoția, cu pregătire și cu mai multă îngăduință față de propriile greșeli, oricine poate învăța să vorbească în fața altora. Dacă teama este foarte puternică și îți încurcă viața de zi cu zi, un psiholog te poate ajuta.

Psiholog Mihai Moisoiu

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