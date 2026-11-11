Administrație

Taxele și impozitele locale din municipiul Suceava nu vor fi majorate pentru 2027

Primăria Suceava - taxe și impozite nemajorate în 2027
Primăria Suceava - taxe și impozite nemajorate în 2027

În 2027, sucevenii ar urma să plătească taxe și impozite locale la același nivel ca în 2026, conform unui proiect de hotărâre de Consiliu Local, inițiat de primarul Vasile Rîmbu.

Practic, se propune menținerea taxelor și impozitelor locale, anul viitor, la nivelul celor practicate în 2026, fără majorări.

Măsura vizează atât impozitele pe clădiri și terenuri, cât și impozitele pentru mijloacele de transport și taxele de salubrizare.

Totodată, municipalitatea propune păstrarea bonificației de 10% pentru persoanele fizice și juridice care își achită integral impozitele până la 31 martie 2027.

Prin această inițiativă, administrația locală își propune să evite o presiune financiară suplimentară asupra sucevenilor.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Suceava, cel mai probabil în ședința ordinară de la finele lunii noiembrie.

Recomandări

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

Evenimente

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

Evenimente

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027

Gala de premiere „10 pentru folclor”, ediția a XI-a: 80 de ore opționale de folclor în școlile din județul Suceava, în anul școlar 2026–2027
Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, îi asigură pe cetățenii orașului că nu va majora taxele și impozitele locale anul viitor

Administrație

Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, îi asigură pe cetățenii orașului că nu va majora taxele și impozitele locale anul viitor

Administrație

Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, îi asigură pe cetățenii orașului că nu va majora taxele și impozitele locale anul viitor

Primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, îi asigură pe cetățenii orașului că nu va majora taxele și impozitele locale anul viitor