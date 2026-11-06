„Taxa pe balcon”, blocată oficial

Subiectul închiderii balcoanelor, intens dezbătut în spațiul public și explicat pe larg în paginile publicației noastre încă de luna trecută, a primit o rezolvare oficială menită să pună capăt panicii generalizate printre proprietarii de apartamente. În ediția din 15 octombrie a.c., „Monitorul de Suceava” a adus precizări corecte și a anticipat acest deznodământ, arătând că interpretările alarmiste din spațiul public nu aveau fundament juridic.

Chiar de atunci, primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a declarat că nu va transforma primăria într-un jandarm fiscal care să vâneze cetățenii pentru un geam pus la balcon acum zece sau douăzeci de ani, subliniind că rolul administrației locale este de a asigura disciplina în construcții pentru viitor și siguranța clădirilor, nu aplicarea de amenzi absurde sau dublarea taxelor pe baza unor interpretări forțate ale legii.

Această abordare este confirmată acum, la nivel național. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a emis ordinul nr. 1389 din 5 noiembrie a.c., semnat de ministrul Marcel-Alexandru Stoica, prin care sunt clarificate normele de aplicare a noului Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Documentul aduce precizări juridice care demontează inițiativele abuzive. Astfel, ordinul stipulează că sancțiunea majorării cu 100% a impozitului pe clădiri se aplică strict clădirilor realizate integral fără autorizație, nu și extinderilor secundare precum un balcon închis. Ministerul a catalogat dublarea impozitului pe un apartament întreg din cauza unei modificări neautorizate de 3-4 mp de balcon drept o măsură „disproporționată, abuzivă și neconstituțională”.

Faptele vechi de 3 ani sunt prescrise. Lucrările executate fără autorizație sunt supuse termenului general de prescripție de 3 ani de la finalizarea lor. Pentru balcoanele închise în urmă cu mai mult de 3 ani, statul nu mai are dreptul să aplice amenzi, iar legea nu poate acționa retroactiv. Închiderea balcoanelor la blocuri este încadrată permanent ca o lucrare de „importanță redusă”. Proprietarii pot cere regularizarea oricând, fără limită de timp și plătind doar taxele standard, nu cele majorate de 10 ori. Totodată, primăriile nu au obligația de a declanșa o inventariere generală a balcoanelor închise.

Prin acest act administrativ, se demonstrează că analiza publicată anterior de ziarul nostru a fost corectă, scopul legii fiind verificarea siguranței clădirilor, nu penalizarea financiară abuzivă a cetățenilor.