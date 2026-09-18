Tatăl a nouă copii, din Horodnic, decedat în urma unui accident de muncă în Belgia

O veste foarte tristă a îndoliat comunitatea din Horodnic de Sus, și nu numai, după decesul localnicului Dănuț Bădeliță, în vârstă de 48 de ani, după un accident de muncă produs în Belgia, unde acesta lucra pentru a-și întreține numeroasa familie.

Bărbatul era tatăl a nouă copii, cu vârste de la 2 la 21 de ani.

După ce tragedia a început să fie cunoscută, prin distribuiri pe rețele sociale, impresionantă este și campania umanitară declanșată pentru repatriere, dar și pentru susținerea viitoare a familiei și copiilor.

Astfel, în două zile de la demararea campaniei, s-au strâns deja în jur de 60.000 de dolari, în urma campaniei demarate pe o platformă consacrată. Cea mai mare donație de la o persoană este de 5.000 de dolari, iar majoritatea sunt donații consistente, la o medie de 150 de dolari de donator.

Din numeroasele mesaje de susținere ne-a atras atenția unul în mod deosebit. Este legat de mobilizarea extraordinară a unei comunități religioase:

”Nu sunt creștin evanghelic penticostal, dar admir profund următorul aspect. Acești nouă copii și această văduvă vor fi ajutați de comunitatea din care fac parte. Pe copiii cei mari îi vor băga deja la meserii și îi vor integra ca să îi poată susțină financiar pe cei mici, până vor crește. Între rude și biserică nu le va lipsi hrana și cele necesare. Unde statul a eșuat, ei strălucesc”.

Link-uk pentru donații este aici .