Tată și fiu, trimiși în judecată pentru moartea violentă a unui copil de 5 ani

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au finalizat în doar ceva mai mult de o lună ancheta în cazul dramaticului accident produs pe 17 august, la Vadu Moldovei, unde un copil în vârstă de 5 ani a fost accidentat mortal de motocicleta condusă de un minor de 15 ani.

Au fost trimiși în judecată și minorul, autorul accidentului, dar și tatăl său, cel care i-a cumpărat și încredințat motocicleta.

Minorul se află, de altfel, în arest la domiciliu, procurorii cerând chiar arestarea său după gratii. Tatăl este plasat sub control judiciar.

Accidentul din 17 august, de la Vadu Moldovei, este un exemplu perfect privind unde se poate ajunge din cauza inconștienței, în cazul de față reieșind că tatăl autorului accidentului a avut un rol important, chiar dacă indirect, la producerea tragediei.

Infracțiunile pentru care vor fi judecați cei doi sunt de „ucidere din culpă”, ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat” (fiul minor), respectiv ”punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat” şi „încredințarea unui vehicul unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere” (tatăl).

În referatul cu propunere de luare a măsurii de arest s-a reținut că inculpatul minor a condus motocicleta marca Kawasaki pe contrasens, cu o viteză de aproximativ 90 km/h, pe un sector de drum public cu regim de circulație „sens unic” şi prevăzut cu limită legală de viteză de 50 km/h, moment în care l-a surprins și accidentat pe un minor de 5 ani, care s-a speriat din cauza zgomotului produs de motocicletă şi s-a angajat în traversarea părții carosabile printr-un loc nepermis și fără să se asigure corespunzător, cu intenția de a ajunge la sora sa.

Din cercetări a rezultat că tatăl a cumpărat motocicleta Kawasaki fără a o înmatricula și i-a permis fiului minor să circule cu ea, contribuind astfel indirect la tragedia care a urmat.

Procesul în care vor fi judecați cei doi a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Fălticeni. Zilele următoare, la instanța din Fălticeni se va judeca și măsura preventivă care se va lua în continuare față de minorul inculpat.