Tată și fiu, reținuți în arest după ce primul i-a cumpărat minorului o motocicletă cu care a accidentat mortal un copil de 5 ani

Polițiștii au continuat cercetările în cazul tragic de la Vadu Moldovei, din 17 august, când un copil în vârstă de 5 ani a fost accidentat mortal de motocicleta condusă de un minor de 15 ani.

Cercetările au arătat cert că pentru băiatul în vârstă de 15 ani era o practică să conducă acea motocicletă pe drumurile publice, cu acordul tatălui său, care îi cumpărase vehiculul cu două roți.

Prin urmare, ambii, tată și fiu, au fost puși sub acuzare și au fost reținuți în arest pentru 24 de ore.

”După aproape două săptămâni de anchetă, investigații, expertize și administrare de material probator, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni au dispus măsuri ferme și fără un precedent recent atât față de minorul care a condus o motocicletă și a accident mortal un copil de numai 5 ani, dar și față de tatăl șoferului, ambii fiind încarcerați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

În ziua tragediei, minorul în vârstă de 15 ani, din comuna Vadu Moldovei, a condus o motocicletă pe strada 1 Decembrie 1918 de pe raza localității și a acroșat un copil în vârstă de 5 ani care a pătruns pe partea carosabilă, ieșind dintr-o curte.

Băiatul de 15 ani conducea o motocicletă neînmatriculată, iar la momentul tragediei a condus motocicleta pe contrasens, pe o stradă cu sens unic.

Ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat sunt infracțiunile pentru care a fost reținut în arest băiatul de 15 ani și pentru care va răspunde în instanță.

Minorul de 15 ani, autorul accidentului, 24 de ore de arest și arest la domiciliu pentru 30 de zile

După cele 24 de ore de arest emise prin ordonanță luni, 31 august, minorul de 15 ani a fost prezentat și în fața unui magistrat de la Judecătoria Fălticeni, cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul a stabilit, marți, ca minorul în vârstă de 15 ani să fie plasat sub arest la domiciliu pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile.

Tatăl, reținut în arest pentru că a cumpărat motocicleta și i-a încredințat-o fiului minor

În cadrul anchetei lărgite a rezultat că tatăl minorului care a condus motocicleta a facilitat activitatea infracțională prin achiziționarea și încredințarea motocicletei spre a fi condusă de fiul său, deși evident știa nu are permis și a conștientizat riscurile generate.

Tatăl, în vârstă de 45 de ani, a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava, urmând să fie și el prezentat în fața unui procuror de la Fălticeni, care va decide ce măsuri va lua mai departe.

Prin această acțiune fermă, IPJ Suceava transmite că siguranța rutieră este o prioritate instituțională, iar măsurile dispuse vor fi dintre cele mai ferme. Totodată, polițiștii reiterează importanța modelelor comportamentale în familie și rolul părinților în supravegherea minorilor pentru evitarea riscului infracțional și victimal.