Tată arestat pentru că le-ar fi făcut propriilor fiice avansuri sexuale

Un bărbat din Poieni Solca a fost reținut în arest și prezentat în fața judecătorilor, pentru arestare preventivă, după ce polițiștii și procurorul de caz au adunat probatoriu privind fapte de agresiune sexuale comise de acesta asupra fiicelor sale, cu vârste de 12 și 14 ani.

Cercetările au început pe 12 octombrie, când Poliția orașului Solca a fost sesizată de o femeie din Poieni Solca, care a anunțat că fiica ei a plecat la un magazin și nu a mai revenit acasă.

Din cercetări a rezultat că în ziua anterioară, pe 11 octombrie, minora în vârstă de 14 ani și 11 luni a plecat la un magazin și nu s-a mai întors. Fata mai avusese plecări voluntare de la domiciliu și s-a stabilit că s-a urcat într-o mașină și a plecat la Vicovu de Sus. După mobilizarea a trei echipaje de poliție, minora a fost găsită la domiciliul unui tânăr din Vicovu de Sus, la care a mers în mod voluntar.

Audiată, fata a declarat că tatăl ei consumă frecvent alcool, începe să o jignească și îi propune să se pună în pat cu el.

În primă fază, s-a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „agresiune sexuală comisă asupra unui minor”, tatăl fiind evacuat din locuință.

Cercetările au continuat, fiind audiată și o soră mai mică, în vârstă de 12 ani.

Ambele surori ar fi confirmat că au fost supuse la avansuri sexuale.

Fetele au fost expertizate și din perspectivă psihologică, concluzia fiind că spun adevărul.

În urma anchetei polițiștilor, sub supravegherea urmăririi penale a Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, bărbatul din Poieni Solca a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunilor de ”agresiunea sexuală săvârșită asupra unui minor” iar sâmbătă, 17 octombrie, Judecătoria Rădăuți a admis probatoriul și a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acesta mai este cercetat și pentru violență în familie și amenințare.

Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și poate contesta mandatul de arestare, la Tribunalul Suceava.