Tată cu dosar penal după ce și-a lăsat la volan fiul în vârstă de 13 ani

Polițiștii de la Secția Rurală Bălcăuți s-au autosesizat, joi, cu privire la o postare în mediul online despre existența unei posibile situații în care un copil conduce un autoturism Audi.

Sesizarea s-a confirmat, polițiștii stabilind că un bărbat în vârstă de 41 de ani, care figurează cu domiciliul în județul Bistrița-Năsăud, dar care locuiește efectiv la Bălcăuți, i-a încredințat autoturismul personal marca Audi Q7 fiului său, în vârstă de 13 ani, evident cunoscând că acesta nu posedă permis de conducere.

Infracțiunea a fost constatată pe raza satului Dănila, comuna Dărmănești.

Dacă băiatul în vârstă de 13 ani nu are răspundere penală, față de tată s-au declanșat cercetări pentru comiterea infracțiunii de „încredințarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care cunoștea că nu deține permis de conducere”.