Costurile de realizare și întreținere a curățeniei stradale în municipiul Suceava, dar și cele de deszăpezire și combatere a formării gheții vor fi mai mari de la începutul anului viitor.

Printr-un proiect de Consiliu Local care va fi supus aprobării în ședința ordinară din 29 octombrie, de la 1 ianuarie 2027 urmează să fie valabile noi tarife pentru salubrizarea menajeră în Suceava.

Modificările tarifare sunt solicitate de către asocierea Diasil-Ritmic, în baza prevederilor contractuale care le conferă dreptul legal să solicite ajustarea tarifelor o dată pe an, până la data de 20 septembrie, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie a anului viitor. Ajustarea tarifelor se face prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția prețurilor de consum la totalul cheltuielilor de exploatare.

Variația tarifelor este cuprinsă între 8,33% şi 9,76%.

Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir.

Rămâne de văzut dacă majorarea acestor tarife, dar și a altora, precum cele pentru colectarea deșeurilor menajere, se va resimți și la valoarea taxei de salubrizare care va fi încasată anul viitor de la populație.

Noile tarife de salubrizare stradală de la 1 ianuarie 2027

Tarife mai mari pentru salubrizarea menajeră și stradală în municipiul Suceava