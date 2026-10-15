Târgul Toamnei, o sărbătoare a bucuriei, a tradițiilor și a generozității, la Grădinița cu Program Normal Nr. 5 din Suceava

Curtea Grădiniței cu Program Normal Nr. 5 din Suceava, structură a Liceului Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, a prins culoare și viață cu prilejul organizării „Târgului Toamnei”, un eveniment dedicat copilăriei, educației prin experiență și valorilor care unesc familia și comunitatea. Organizat de cadrele didactice ale unității, târgul a reunit aproximativ 70 de copii și aproape 100 de adulți, părinți și alți membri ai familiilor, bucurându-se totodată de prezența unor invitați speciali.

Standurile pregătite cu entuziasm au reflectat bogăția toamnei și creativitatea copiilor, susținuți îndeaproape de părinți și educatoare. Fructele și legumele de sezon, preparatele gustoase și decorurile inspirate din frumusețea acestui anotimp au creat o atmosferă de sărbătoare, în care fiecare detaliu a contribuit la farmecul evenimentului.

Prin participarea la târg, preșcolarii au avut ocazia să înțeleagă ce înseamnă spiritul de inițiativă, să aprecieze valoarea lucrurilor obținute prin muncă și să exerseze generozitatea, cooperarea și responsabilitatea.

Totodată, activitatea a promovat un stil de viață sănătos, prin aprecierea alimentelor naturale și a gustărilor bogate în vitamine, dar și educația ecologică, prin respectul față de natură și față de darurile pământului.

Târgul Toamnei

Fiecare grupă, un univers al bucuriei

Toate grupele grădiniței au contribuit la reușita evenimentului, fiecare aducând propria energie, creativitate și emoție.

Cei mai mici participanți, de la grupa mică, coordonată de educatoarea Leizeriuc Iuliana, au cucerit prin spontaneitate și zâmbete, în timp ce grupa mijlocie, îndrumată de Mitulschi Ioana Petruța, a adus multă voie bună și entuziasm.

Hărnicia și implicarea s-au remarcat și la grupa mare A, coordonată de Damian Ștefania, precum și la grupa mare B, îndrumată de Călin Alina, unde creativitatea și spiritul de inițiativă au completat atmosfera de sărbătoare.

La activitate a fost prezentă și Sanda Achihăiei, director adjunct, a cărei participare a subliniat importanța susținerii inițiativelor educaționale care aduc împreună copiii, cadrele didactice și familiile acestora.

Târgul Toamnei

Familia, partenerul de nădejde al educației

Un rol esențial în reușita Târgului Toamnei l-au avut părinții, care au răspuns cu generozitate invitației și s-au implicat activ în pregătirea standurilor, a produselor și a surprizelor de sezon.

„Acest eveniment minunat a fost ocazia perfectă pentru ca cei mici să învețe prin joc valoarea muncii și a lucrurilor, descoperind ce înseamnă spiritul de inițiativă prin propriul lor stand plin de roade. Am sărbătorit împreună un stil de viață sănătos și importanța educației pentru sănătate prin gustări pline de vitamine, dar și educația pentru mediu, prețuind darurile pământului. Toamna ne-a oferit și un minunat prilej de educație culturală, religioasă și pentru tradiții, redescoperind obiceiurile noastre dragi și frumusețea satului românesc, totul îmbrăcat în valorile calde ale educației morale, prin generozitate, cooperare și bunătate”, au transmis organizatorii.

Cadrele didactice au adresat mulțumiri tuturor părinților pentru implicarea deosebită, bunătățile pregătite, sprijinul constant și colaborarea autentică, demonstrând încă o dată că parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă un pilon important al educației timpurii.