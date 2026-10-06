Toamna nu ar fi parcă deplină la Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuți fără Târgul Toamnei. Ajuns anul acesta la cea de-a XI-a ediție, evenimentul a reunit din nou elevi, profesori, părinți și membri ai comunității locale, într-o atmosferă plină de culoare și voie bună.

Organizat în parcul de la statuia ecvestră a lui Bogdan Vodă, Târgul Toamnei a devenit, de-a lungul anilor, una dintre tradițiile îndrăgite ale școlii. Standurile claselor au atras prin decoruri inspirate și printr-o ofertă bogată: prăjituri și plăcinte de casă, dulcețuri, zacuscă, murături, fructe și legume de sezon, dar și obiecte decorative realizate de copii, cu sprijinul părinților și al cadrelor didactice.

Dincolo de bogăția produselor expuse, târgul a fost și un bun exercițiu de creativitate, colaborare și inițiativă. Elevii și-au prezentat produsele, și-au amenajat standurile și au încercat să atragă cumpărătorii, descoperind, într-un mod firesc și atractiv, câteva dintre regulile simple ale promovării și ale spiritului antreprenorial.

Târgul Toamnei, la Școala „Regina Elisabeta” Rădăuți – tradiție, creativitate și spirit de comunitate – Foto Primăria Rădăuți

„Târgul Toamnei este unul dintre acele evenimente care ne arată cel mai bine ce înseamnă comunitatea unei școli. Copiii vin cu entuziasmul și creativitatea lor, profesorii îi sprijină, iar părinții se implică de fiecare dată cu multă generozitate. La ediția a XI-a putem spune deja că vorbim despre o tradiție a școlii noastre. Și, privind standurile, observăm că elevii au prins foarte bine și spiritul de marketing, știu să-și prezinte produsele, să atragă cumpărătorii și să lucreze în echipă”, a declarat prof. Maria Telișcă, directorul Școlii Gimnaziale „Regina Elisabeta” Rădăuți.

Fondurile obținute la târg rămân la dispoziția fiecărui colectiv de clasă, care decide modul în care acestea vor fi utilizate. În general, ele sunt îndreptate către activități extracurriculare și experiențe comune pentru elevi, precum excursii și alte activități educative.

Târgul Toamnei, la Școala „Regina Elisabeta” Rădăuți – tradiție, creativitate și spirit de comunitate – Foto Primăria Rădăuți

Organizarea evenimentului a fost posibilă prin implicarea Asociației de Părinți și cu sprijinul Primăriei Municipiului Rădăuți, parteneri cărora conducerea școlii le-a adresat mulțumiri, alături de cadrele didactice, părinții și elevii care au contribuit la reușita ediției din acest an.

Mai mult decât un târg, evenimentul a fost, încă o dată, o lecție desfășurată în afara sălii de clasă: despre inițiativă, colaborare, responsabilitate și bucuria de a face lucruri împreună. Iar după unsprezece ediții, Târgul Toamnei și-a câștigat pe deplin locul între tradițiile Școlii Gimnaziale „Regina Elisabeta” Rădăuți.