În centrul municipiului Suceava, pe esplanada Casei de Cultură, va fi deschis, în perioada 28 noiembrie 2026 – 7 ianuarie 2027, Târgul Meșterilor Populari, organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava.

Evenimentul, inclus în programul manifestărilor „Crăciun în Bucovina”, va reuni doisprezece meșteri populari, care vor prezenta publicului obiecte realizate manual, de la piese de port popular și împletituri din nuiele până la măști pentru obiceiurile de Anul Nou și decorațiuni de Crăciun.

Târgul se va deschide sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 14:00, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Bucovinei. Până pe 7 ianuarie 2027, căsuțele amenajate pe esplanada Casei de Cultură vor găzdui lucrările celor doisprezece meșteri populari, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi și achiziționa obiecte reprezentative pentru creația populară din Bucovina.

Târgul Meșterilor Populari se deschide de Ziua Bucovinei. Decorațiuni de Crăciun, măști, piese de port popular

Ce aduc meșterii populari la târgul de Crăciun

Printre obiectele care se vor regăsi la târg se numără cele realizate prin prelucrarea lemnului și a pieilor, împletituri din nuiele, cusături și piese de port popular, ouă încondeiate adaptate decorațiunilor de Crăciun și podoabe lucrate din mărgele. Vizitatorii vor putea descoperi atât obiecte care păstrează motivele ornamentale și tehnicile de lucru specifice diferitelor meșteșuguri, cât și creații pregătite pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

Un loc aparte îl vor ocupa măștile populare și căprițele folosite în alaiurile de colindători, specifice obiceiurilor de Anul Nou din Bucovina. Alături de acestea, publicul va găsi ornamente și decorațiuni de Crăciun realizate manual, cu motive inspirate din ornamentica populară românească. Aceste creații vor putea fi alese pentru împodobirea locuințelor în perioada sărbătorilor sau pentru a fi oferite în dar.

Târgul va oferi publicului și ocazia de a-i întâlni pe meșterii populari, de a afla mai multe despre materialele și tehnicile folosite și de a cunoaște îndeletnicirile care stau la baza realizării acestor obiecte. Prezența lor în centrul Sucevei va aduce mai aproape de vizitatori o parte din bogăția creației populare bucovinene, într-o perioadă în care obiceiurile și pregătirile pentru sărbătorile de iarnă ocupă un loc important în viața comunităților.

Prin organizarea Târgului Meșterilor Populari, Centrul Cultural „Bucovina” continuă activitatea de promovare și valorificare a patrimoniului cultural tradițional, susținând meșterii populari și oferindu-le posibilitatea de a-și prezenta lucrările publicului.