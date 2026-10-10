Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” s-a deschis vineri la Iulius Mall Suceava și îi așteaptă pe vizitatori în perioada 9–11 octombrie 2026, cu produse locale, creații ale meșterilor populari și spectacole folclorice.

Peste 30 de producători locali, membri ai Asociației „Produs în Bucovina”, îi întâmpină pe vizitatori cu preparate din carne, lactate și brânzeturi, pâine și cozonaci, produse de patiserie și cofetărie, miere, dulcețuri, zacuscă, fructe și sucuri naturale.

Alături de aceștia, 22 de meșteri populari din județul Suceava prezintă piese de port popular, cusături și broderii, țesături, obiecte din lemn, împletituri, ceramică decorativă, măști populare, opinci și ouă încondeiate. Vizitatorii pot urmări și demonstrații de lucru, pentru a descoperi cum sunt realizate obiectele expuse.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a vizitat standurile expozanților împreună cu managerul Centrului Cultural „Bucovina”, Călin Brăteanu.

Cei doi au stat de vorbă cu producătorii locali și meșterii populari despre produsele și creațiile acestora, despre îndeletnicirile pe care le practică și munca din spatele fiecărui produs.

Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, deschis la Iulius Mall Suceava

Trei zile cu spectacole și standuri deschise

Pe parcursul celor trei zile, târgul găzduiește și un program artistic susținut de ansambluri și grupuri folclorice, fanfare și soliști vocali.

Spectacolele încep vineri și sâmbătă la ora 14:00, iar duminică, de la ora 13:00.

Standurile pot fi vizitate vineri până la ora 22:00, iar sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Direcția Silvică Suceava și Muzeul Național al Bucovinei.

“Vă invităm să descoperiți produsele locale și meșteșugurile Bucovinei și să cunoașteți oamenii care le duc mai departe!”, au transmis organizatorii evenimentului.