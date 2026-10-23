Târgul de toamnă caritabil de la Școala Gimnazială Bosanci a ajuns la ediția a IV-a

Elevii de la Școala Gimnazială Bosanci, Școala Primară Bosanci și Școala Primară Cumpărătura au dat dovadă de implicare, generozitate și ingeniozitate, la Târgul de toamnă, ediția a IV-a, desfășurat, joi, 22 octombrie 2026.

A fost o adevărată sărbătoare a culorilor, a gusturilor autentice și a sufletelor unite.

Întreaga comunitate, elevi, părinți, bunici, profesori și-au dat mâna, spre a aduce, într-un gest de solidaritate, o rază de mângâiere elevului Filip George Alexandru, de la Școala Gimnazială Bosanci, care a fost victima unui teribil accident de circulație pe 5 octombrie 2023 și care până în prezent a trecut prin multe operații chirurgicale.

Coordonatoarea acțiunii, prof. Tamara-Loredana Bujorean, ne-a spus că George mai are nevoie de multe alte operații pentru a se recupera, astfel că jumătate din fondurile adunate din vânzarea produselor de la târg vor ajunge la el pentru a-l susține în procesul de recuperare, iar jumătate din bani vor reveni copiilor implicați.

„Mulțumim tuturor celor implicați, elevi, părinți, bunici și cadrelor didactice, pentru efortul și dăruirea lor. Succesul acestui târg demonstrează cât de frumoase sunt lucrurile care se nasc atunci când școala și familia lucrează împreună. Prin implicare, sprijin reciproc și din dorința de a oferi copiilor experiențe frumoase, am reușit împreună să transformăm acest eveniment într-un moment special, plin de emoție, zâmbete și voie bună”, a transmis prof. Tamara-Loredana Bujorean.

Acțiunea avut succes și datorită implicării directorului școlii, prof. Morozan Ștefania –Adriana, dar și a primarului comunei Bosanci, Neculai Miron.

Această activitate, devenită tradiție de acum, în cadrul Săptămânii Verzi, este cuprinsă în Proiectul SNAC – Strategia Națională de Acțiune Comunitară, desfășurat la Școala Gimnazială Bosanci în anul 2026-2027.